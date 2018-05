Cosmo DiNardo erklærte seg skyldig i drapene på fire unge menn på en gård utenfor Philadelphia i fjor sommer da rettssaken mot ham startet onsdag.

Unngikk dødsstraff

Dermed inngikk han en avtale om livsstidsdom istedet for dødsstraff, melder nyhetsbyrået Ap.

DiNardos fetter, Sean Kratz, er tiltalt for medvirkning til drapene, men nektet overraskende å innrømme skyld mot en maksimal fengselsstraff på 59 år.

Det betyr at DiNardo kan komme til å måtte vitne mot fetteren sin, siden han har inngått en avtale om å samarbeide med politiet.

Dumpet i grill

DiNardo har innrømmet at han lokket til seg fire ofre over tre dager til gården for å kjøpe marihuana.

Tom Meo (21), Jimi Patrick (19) og Mark Sturgis (22) ble alle skutt i det de snudde ryggen til DiNardo. Han dumpet dem så i en grisegrill og tenkte på.

Arresteasjonsbildene av Cosmo DiNardo (til venstre) og hans fetter Sean Kratz. (Bucks County District Attorney's Office via AP, File)

Den fjerde personen, Finocchiaro (18), skal Kratz ha skutt, men DiNardio sørget for at han var død, og lempet ham i en hjullaster. Alle fire ble begravd i et tre meter dypt hull på et jorde ved gården.

Uklart motiv

DiNardo er sønn av velstående foreldre. I tiden før drapene viste han flere tegn til aggressjon. Han skrev på facebook at han var en «villmann», og ble utvist både fra videregående skole og college. Han ble også tvangssendt til psykiatrisk sykehus en periode.

Ti måneder etter drapene, vet ikke politiet noe mer om motivet til DiNardo, til tross for at han har gitt en detaljert beskrivelse av hvordan drapene skjedde.