I Danmark har et portrett som nylig ble avduket vakt stor oppmerksomhet.

Bildet er et portrett av grevinne Alexandra, og står utstilt på Galleri Plus Art på Fredriksberg i København.

Grevinnen var tidligere gift med prins Joachim, men skilte seg fra ham i 2005.

Bildet viser grevinnen i en lys, gjennomsiktig singlet, der stroppene er dratt ned over skuldrene.

– Dårlig stil

Kritikerne mener bildet er upassende på grunn av hennes fortid som kongelig.

– Bildet er helt upassende, da det viser for mye av kvinnens grevinnens bare hud. Jeg mener dette er verre enn at man tar et strandbilde av henne i smug, sier den danske kongehuseksperten Søren Jakobsen til BT.

Han understreker også at Alexandra selv har valgt kunstneren og at portrettet skulle lages, og at hun derfor trolig også har bestemt det endelige resultatet selv.

– Det synes jeg er dårlig stil, sier han.

Ligge med henne

Bildet av grevinnen har skapt voldsom debatt i sosiale medier i Danmark. Men svært mange er positive til bildet.

Radioprogramlederen Ditte Okman skrev på sin instagramprofil at hun hadde lyst til å ligge med Alexandra, ennå hun er heterofil.

– Hun ser knusebra ut, selv om det er noe herlig kitchy over bildet, utdyper hun overfor Ekstrabladet.

Samme avis har også snakket med pornostjernen Denice Klarskov, som er ellevill i sin hyllest av maleriet.

– Det er sexy og forførende og superclassy. Jeg elsker det!, sier hun.

Felte en tåre

Selv er grevinne Alexandra henrykt over bildet.

Da utstillingen åpnet 12. mai var hun selv blant dem som fikk se det da det ble avduket.

– Da vi avduket bildet gikk det et sus gjennom hele lokalet. Alexandra holdt seg for munnen og kikket litt, før hun sa at bildet hadde fanget hele hennes livshistorie – og hun felte en tåre, sier Henrik Elnegaard ved galleriet til TV 2 Danmark.

– Symbolikk

Kunstneren selv, Lil-Marlen Elnegaard, er ikke enig i kritikken av bildet.

– For meg er det å vise bar hud en mulighet til å fortelle en historie – og det har jeg også gjort ved å legge inn et verdenskart, som symboliserer de reisene hun har vært på, hennes bakgrunn og hennes reise som kvinne, sier hun.

Grevinnen ble opprinnelig født i Hong Kong, men giftet seg med den danske prinsen i 1995.