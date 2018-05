Ni serietitler, fem cuptitler og ett VM-trofé. 40 år gamle Buffon er en legende uten like i italiensk fotball.

Keeperen takker for seg etter 17 strake sesonger i storklubben – inkludert den dystre perioden da Juventus ble degradert til Serie B etter kampfiksingsskandalen.

Det var ventet i forkant av pressekonferansen at han skulle kunngjøre at han legger opp, men pipen har fått en annen lyd.

– På lørdag skal jeg spille kamp, og det er det eneste som er sikkert. For to uker siden var det sikkert at jeg skulle legge opp. Siden har jeg fått flere fristende tilbud, sier Buffon, ifølge , og bekrefter at det ene tilbudet er å fortsette i en annen rolle i klubben.

Han varsler at han vil ta avgjørelsen innen få uker. Lørdagens hjemmekamp mot Verona blir hans siste for den gamle dame. Det blir hans 640. Serie A-kamp, mer enn noen annen keeper har spilt i den italienske toppdivisjonen.

Beklager overfor dommeren

De eneste trofeene Buffon mangler er EM og Champions League. Da sjansen glapp i kvartfinalen i år, svartnet det for keeperen.

Juventus hadde kommet tilbake fra Real Madrids 3-0-ledelse og styrte mot ekstraomganger. Helt på tampen blåste imidlertid Michael Oliver for straffe til spanjolene, til elleville protester fra Buffon og Juventus-spillerne. Buffon ble utvist.

– Om jeg hadde møtt dommeren igjen, ville jeg gitt ham en klem, sagt unnskyld og fortalt at han burde tatt seg bedre tid før han tok avgjørelsen, sier Buffon.

Blir det en ny klubb på skuddstopperen, er han utestengt i tre kamper i europeiske turneringer.

– Med følelsene og skuffelsen i den situasjonen, oppførte jeg meg på en måte som ikke er typisk for meg. Etter kampen gikk jeg langt over streken da jeg snakket om dommeren. Jeg beklager for det, legger ringreven til.

Redd for å legge opp

Buffon la tidligere i år ikke skjul på at det sitter langt inne for ham å legge opp.

639 - Gianluigi Buffon has played 639 games in Serie A, more than any other goalkeeper. Myth. pic.twitter.com/9B7BNHOb8g — OptaPaolo (@OptaPaolo) 17. mai 2018

– Jeg hadde løyet om jeg sa at jeg ikke er redd. Men jeg vet at jeg kommer til å finne roen, for jeg er en nysgjerrig person. Den dagen jeg slutter å spille fotball, kommer jeg til å finne noe å gjøre, sa Buffon i et intervju sammen med Gérard Pique gjort av The Players Tribune, ifølge ​Daily Mail.

Buffon startet karriéren i Parma. Som 23-åring forlot han den gamle storheten til fordel for Juventus, i det som var en gigantovergang å regne. Han debuterte for landslaget i oktober 1997. Han har vært nasjonens ubestridte ener i lang tid, og står med ufattelige 176 kamper med flagget på brystet.

Under torsdagens pressekonferanse bekreftet Juventus-president Andrea Agnelli at Wojciech Szczesny går inn i rollen som førstekeeper.