Ifølge Oslo politidistrikt var flere russ innblandet i slåssing og skadeverk på Utsikten på Ekeberg i Oslo.

– Vi fikk melding klokken 07.05 om at det befant seg rundt 200 russ på stedet, det var parkert rundt ti busser der, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til TV 2.

Da politiet kom til stedet var det fremdeles amper stemning, men ingen sloss på dette tidspunktet.

– Folk løp i alle retninger, og vi fikk etterhvert oversikt over to personer vi mistenker for vold og tre personer som skal ha blitt utsatt for vold, sier Jøkling.

En mannlig russ ble kjørt til legevakten med øyeskader, etter å ha blitt slått bevisstløs. De to andre fornærmede er kvinner.

En av de mistenkte ble pågrepet for voldsbruken og er kjørt til arresten.

– Russen ble bortvist fra stedet, sier Jøkling.