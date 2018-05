Se sammendrag av City – Brighton i vinduet øverst!

– Når folk sier «de vant fordi de har kjøpt mye», har de rett. Men vi kommer til å kjøpe mindre i fremtiden, varsler Pep Guardiola overfor The Times.

Ifølge den britiske avisen har stjernemanageren brukt svimlende 4,5 milliarder kroner på spillere siden han tok over på Etihad for snart to år siden.

Bare det siste året har han brukt nesten tre milliarder på Éderson, Kyle Walker, Bernardo Silva, Benjamin Mendy og Aymeric Laporte, skriver The Times.

– Istedenfor å investere mye over to eller tre overgangsvinduer, gjorde vi det i løpet av ett. Men vi måtte det på grunn av alderen på stallen, forklarer Manchester Citys manager.

De lyseblå tok satte ny Premier League-rekord da de ble første lag til å nå 100-poenggrensen. Yaya Touré, som bare fikk én start og ni innhopp i rekordsesongen, er den eneste som er bekreftet at forlater klubben.

The Times skriver at Napolis midtbanegeneral Jorginho kan være en potensiell erstatter for den erfarne ivorianeren.

– Yaya drar, så vi må erstatte ham. Kanskje kjøper vi én eller to spillere til, men ingen flere. Kanskje folk ikke tror meg, men vi har ikke råd til å bruke tre milliarder hver sesong, hevder Guardiola.

– Kanskje kjøper vi en angrepsspiller, men jeg vet ikke helt. Jeg må tenke litt mer på det. Det er tøft med fire turneringer, og vi trenger folk som kan konkurrere med dem vi har her, tilføyer spanjolen.

PS: Pep Guardiola vant både ligacupen og Premier League denne sesongen. I FA-cupen ble det et sviende nederlag for Wigan, mens hans røk ut mot Liverpool i kvartfinalen av Champions League.