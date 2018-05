Politiet i Sør-Øst meldte om den uheldige situasjonen fem russ hadde havnet i klokken 04.30 natt til 17. mai.

Hjulpet av havnevesenet

Låsen på et offentlig toalett hadde gått i vranglås, men 30 minutter senere kunne ungdommene fortsette, eventuelt avslutte nattens feiringer.

– Fem russ løslatt fra toalettet etter bistand av havnevesenet og politiet. Feiringen av nasjonaldagen fortsetter...., skrev politiets operasjonssentral klokken 04.55.

Stoppet overfylt buss

Så langt er det ikke rapportert om mange alvorlige hendelser knyttet til russefeiringen, men en overfylt og støyende russebuss ble stoppet og avskiltet ved Mosseporten ved E6 klokken 05.30

– Politiet stanser en russebuss for kontroll. Dette etter at bussens passasjerer har vært involvert i slagsmål i Vestby. Ved kontroll av bussen viser det seg at det er i alt 64 personer ombord. Det tillatte antallet passasjerer bussen kan ha, er 29, skrev politiet i Øst politidistrikt torsdag morgen.

Politiet opplyser at bussen ved flere tilfeller har vært involvert i klager om støy og ordensforstyrrelser.

– Sjåføren på bussen anmeldes og hans førerkort er tatt i beslag. Videre er skiltene og nøklene tatt i politiets forvaring i inntil fem dager for å hindre at den fortsatt skaper uro, skriver politiet.