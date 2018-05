Den norskutviklede musikkstrømmetjenesten er i hardt vær etter at Dagens Næringsliv avslørte at Tidal har tuklet med 1,7 millioner brukerkontoer slik at det fremstår som om Beyoncé Knowles' og Kanye Wests låter er spilt av flere millioner ganger mer enn det de i virkeligheten er.

Den norskutviklede musikkstrømmetjenesten har sørget for at Beyoncé og Kanye West har fått mye større inntekt enn de skulle hatt, ifølge DN.

Ønsker full gjennomgang

Tidligere denne uken anmeldte musikkrettighetsorganisasjonen TONO Tidal, og nå er det artistenes organisasjon som tar saken til politiet.

– På bakgrunn av den informasjonen som har kommet frem i Dagens Næringsliv og den underliggende forskningsrapporten fra NTNU den siste uken, har GramArt besluttet å anmelde Tidal. Det er viktig for oss å komme til bunns i hva som har skjedd, og vi ønsker en full gjennomgang av Tidals strømmetall. GramArt ser alvorlig på anklagene som er blitt fremsatt, og vi må på vegne av våre medlemmer handle på bakgrunn av disse, sier daglig leder i GramArt Elin Aamodt i en pressemelding.

Strømmetjenestens advokat, Jordan W. Siev, avfeier påstandene om manipulering til DN.

– Tidal benekter uttrykkelig å ha «manipulert» strømmetallene for en artist eller sang på noen måte, eller å ha «endret royaltyutbetalinger» til rettighetshavere, sa Siev til DN tidligere denne uken.

– Grovt tillitsbrudd

I pressemeldingen fra GramArt brukes sterke ord om den påståtte manipulasjonen.

– Hvis avsløringene i DN medfører riktighet er dette et grovt tillitsbrudd. Vi ønsker med denne anmeldelsen å få alle fakta på bordet. Hvis gjennomgangen viser at det har foregått en manipulasjon av strømmetallene som har gått utover våre medlemmer, vil vi iverksette tiltak for å sikre at våre medlemmer får det de har krav på. Uavhengig av om det foreligger grunn til erstatning, er det prinsipielt svært viktig for GramArt å få klarhet i hva som har skjedd på vegne av våre medlemmer, sier Aamodt.

Eid av ektemannen

Strømmetjenesten, som ble lansert i 2015, eies av selskapet Project Panther Bidco, som igjen eies av Jay- Z – Beyoncés ektemann.

Beyoncé og Kanye West har også vært oppført som medeiere av tjenesten.

Før artisten kjøpte det opp, het strømmetjenesten Wimp, og i mai 2015 var stjerneparet i Oslo for å besøke det norske kontoret for Tidal.

