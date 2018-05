Onsdag kveld har politiet i Oslo hatt stor pågang på grunn av mye vind i hovedstaden.

– Det har skapt en del farlige situasjoner, og vi har rykket ut til flere steder i Oslo, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til TV 2.

Både på Schous plass og i Karl Johans gate har de fått meldinger om knuste vinduer.

– Det har vært trær som har veltet både over veien og over strømledninger. Det har vært flere situasjoner som kunne vært veldig farlig, sier Gulbrandsen.

Operasjonslederen forteller at vinden har skapt kaos på byggeplasser, og at det har vært nedblåste byggegjerder.

På en byggeplass i nærheten av Operaen blåste det bort både sponplater og isolasjon, og politiet og brannvesenet fikk sammen kontroll på situasjonen.

– Når det er kastevind som det er ute nå, så kan det virke ganske vindstille før det kommer et kast og tar tak i noe. Og da kan det være vanskelig å oppdage før det er for sent, sier operasjonslederen.