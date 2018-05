Se Johnsons scoring og kyllingfeiring i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

– Historisk har vi et bra tak på dem. Hvert fall de seneste årene. Jeg kan ikke huske sist vi tapte for dem, egentlig, sa Hanche-Olsen til Stabæks nettsider før 16. mai-kampen mot Vålerenga.

Det intervjuet fikk rivalens toppscorer med seg. Da Johnson feiret sitt sjuende seriemål med kyllingdans, var det ment som et stikk i retning Stabæks kaptein.

– Jeg ville bare fortelle ham at han ikke snakker som en profesjonell spiller, men som en feiging, forklarer Johnson til TV 2.

DANSET: Her feirer Sam Johnson med en kyllingdans ment som svar til Andreas Hanche-Olsen. Foto: Pedersen, Terje

Før Vålerengas 16. mai-seier på Intility Arena, hadde de gått seks kamper uten seier mot bærumsklubben. Det er fortid, påpeker Vålerenga-spissen.

– Han snakker om det gamle laget. Jeg ville fortelle ham at nå er det et nytt lag her, med nye spillere og forandret mentalitet, sier Johnson.

Forundret Hanche-Olsen

Stabæk-kapteinen rynket på nesen da TV 2 konfronterte ham med matchvinnerens feireforklaring.

– Den skjønte ikke jeg. Jeg mente det ikke som et stikk, bare at vi har god historikk mot Vålerenga. Jeg tenkte ikke noe over det der og da. Men kanskje det var det – jeg vet ikke, sier midtstopperen.

– Det er jo koselig, da. Det er kjempekoselig at han gjør litt stas på meg, tilføyer han.

Derimot tar den unge kapteinen avstand fra Johnsons påstand om at han er uprofesjonell.

– Det får stå for hans regning. Kanskje var det over streken slik han tolket det. Men det var ikke ment som et stikk, forklarer Hanche-Olsen, som ikke ser bort fra at det hele kan være «lost in translation».

Stabæk med kjempesjanse

Vertene var klart best før pause og kunne hatt en større ledelse da lagene gikk i garderoben.

Stabæks Ola Brynhildsen kunne imidlertid utlignet til 1-1 etter 19 minutter, men 19-åringens skudd snek seg like utenfor stolpen.

Noen minutter før hadde Johnson satt inn sitt sjuende mål for sesongen.

Spissen fra Liberia fikk et langt gjennomspill fra Felipe Carvalho i bakrom. 25-åringen rev seg løs fra Stabæk-forsvarer Daniel Granli, før han var iskald alene med keeper og satte ballen i nettet til 1-0.

Stabæk fikk en eventyrlig mulighet til å utligne etter rundt 60 minutter da Ohi Omoijuanfo kom alene med Adam Larsen Kwarasey.

Spissens avslutning ble imidlertid holdt mesterlig ute av Kwarasey, men gjestene fortsatte å produsere sjanser foran målet til Vålerengas sisteskanse.

Tonny Brochmann fikk muligheten etter 71 minutter da Ohi fant dansken ute i feltet. Avslutningen hadde retning mål, men ble blokkert av Vålerengas Carvalho.

Resultatet gjør at Vålerenga ligger på femteplass med 18 poeng, mens Stabæk er tredje sist med sju poeng. ​

