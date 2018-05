Sarpsborg 08 - Start 4-0

​Se scoringene øverst

Amin Askar scoret to mål og sto bak et tredje da Sarpsborg 08 banket Start 4-0 på fotballens festdag™.

Starts krisesesong fortsetter med tap nummer åtte av ti mulige, mens Sarpsborg fikk tre kjærkomne poeng, som holder dem på øverste tabellhalvdel.

Amin Askar la på til 2-0 etter 31 minutter etter at Patrick Mortensen hadde gitt hjemmelaget ledelsen. Det kom på et fantastisk frispark.

– Det kan ikke gjøres så mye vakrere. Dette er David Beckham-klasse! Det er slikt vi ser på de store arenaene rundt i Fotball-Europa, utrøt en begeistret Jesper Mathisen i FotballXtra-studio.

3-0 kom etter 55 minutter. Igjen var Askar på hugget og fyrte av et kanonskudd. Denne gangen ble det reddet, men Matti Lund Nielsen scoret på returen.

På 4-0 ti minutter før full tid, ble det en ny scoring på Askar. Han fikk gå upresset til sekstenmeteren og banke ballen i nettet.

– Ingen er i nærheten av å presse ham. Start-forsvaret ser ut til å ha gått ut i streik, konstaterte Jesper Mathisen.

– Jeg har for vane å score på 16. mai, så dette var deilig, sa Askar til Eurosport.

Midtbanekanten var en av kampens profiler.

– Jeg har følt meg i god form i det siste etter at jeg har slitt med noen småskader innledningsvis. Nå skal det bli en fin kveld og en fin 17. mai, sa Askar.​​

– Handler bare om å unngå nedrykk

Det ble da diskutert om ikke trener Mark Dempseys posisjon vil bli diskutert i klubben etter den grusomme våren laget har hatt.

– Det vil bli stilt spørsmål ved Dempsey, sportsdirektør Karlsen og spillerne. Ingen har levert som forventet, og det er brukt mye penger. Det var positivitet og forventning før sesongen. Nå er det bare trist. Det eneste som gjelder nå er å redde plassen. Det var ikke det man trodde i januar og februar.

Sarpsborg tok sin andre seier på rad og virker å være på rett vei etter en ujevn sesonginnledning. Klubben har skiftet ut mer enn et helt fotballag før sesongen og merker at det tar tid å sette et nytt lag.