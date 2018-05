Groenewegen er en av verdens beste spurtere.

Han vant spurtetappen på Champs Elysées i Tour de France i fjor. Onsdag vant han første etappe av Tour of Norway.

– Så langt i år har Dylan vært den beste spurteren på profflagene, sa Jansen til TV 2 etter målgang.

I avslutningen satte Jansen opp et voldsomt tempo for å sikre sin lagkaptein på Lotto det beste utgangspunktet i spurten. Det er noe han har hatt for vane å gjøre bra.

Det betaler seg nå med en plass på LottoNL-Jumbos Tour de France-lag.

Sportsdirektør Nico Voerhoven sier til TV 2 at planen er at Amund Grøndahl Jansen skal være en del av laget i Frankrike.

– Jeg synes ikke det er overraskende. Han kjører så sterkt og er så integrert i det laget. Han er kjøresterk. Det er bra for oss at vi får nok en nordmann med i Tour de France-feltet, sier Dag Otto Lauritzen.

Tour de France starter på TV 2 lørdag 7. juli.