Richard Aune er leder i Norsk Journalistlag i NRK, og har markert seg som frontmann i den pågående konflikten med arbeidsgiveren.

Over ett døgn etter at mer enn 1700 NRK-journalister ble tatt ut i streik er det fortsatt steile fronter mellom partene i konflikten.

– Kan denne streiken bli langvarig?

– Det vet jeg ikke, det kommer an på motparten. Vi trenger å ha en motpart som har ørene på, og det har vi ikke opplevd så langt. Vi er villig til å møtes når som helst for å snakke om våre behov og krav, sier Aune til TV 2.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen sier til TV 2 at han håper streiken skal bli så kortvarig som mulig. I følge Fagbladet Journalisten er Norsk journalistlags streikebudsjett på 80 millioner kroner. Streiken kan dermed vare i åtte uker, og journalistene uttaler at streikeviljen er stor.

Det er særlig nyhets- og aktualitetsprogrammene som rammes av streiken.

17. mai-sending fortsatt aktuelt

Kringkastingsjef Erikssen sier at de har seks ulike fagforeninger i NRK, og at de har gjort avtale med fem av dem. Det er riktignok Norsk journalistlag (NJ) som er den største, og som nå har gått ut i streik.

17. MAI: Thor Gjermund Eriksen forteller at det blir en begrenset 17.mai-sending i morgen. Foto: TV 2 / Skjermdump

– De som ikke er med i NJ er på jobb, og de har vanlige arbeidsoppgaver. De får til en begrenset, men grei sending i morgen, sier Erikssen.

I morgendagens sending vil blant annet barnetoget i Oslo sendes, men ikke fra andre deler av landet.

– Jeg må bare beklage ovenfor publikum at NRK ikke leverer som de kan forvente i disse dagene. Nå har streiken vart ett døgn, så vi får se hvor lenge det varer, sier Erikssen.

Det kongelige bryllupet i Storbritannia vil også vises på lørdag, ettersom det er en internasjonal produksjon som produserer bildene fra bryllupet.

Ber NRK være forsiktig

Aune forteller på sin side at det irriterer mange av de streikende at 17.mai-sendingen fortsatt sendes, selv om den blir litt annerledes enn tidligere år.

– Man skal ikke ta på seg arbeidsoppgavene til folk i streik. Man skal være forsiktig med hvordan man bruker uorganiserte i streik, og jeg ber NRK være særs forsiktige med det de gjør. Aller helst bør de ikke ha en sending på lufta i morgen, sier Aune.

Han mener NRK som en seriøs arbeidsgiver burde forholde seg til noen helt elementære spilleregler for streiken.

– Med det du vet om sendingen i morgen, er det å være særs forsiktig?

– Jeg vet ikke nok om det, men jeg mistenker at ikke det er tilfelle, sier Aune.

Eriksen understreket til TV 2 at en del av NRKs tilbud forhåndsproduseres, og at medarbeiderne som ikke er i streik vil gjøre den samme jobben som de ellers ville gjort.

Tre viktige krav

Aune forteller at NRKJ har tre viktige krav som må innfris før de ønsker å komme NRK-ledelsen i møte. De kravene handler om at NRK følger opp kompetansen til journalistene, lønnen til journalistene og lønnen til tilkallingsvikarer.

Aune sier tilkallingsvikarene går på de mest usikre kontraktene, og tjener notorisk dårligere enn andre journalister.

– Det er en forskjellsbehandling jeg ikke kan leve med, sier Aune til TV 2.

Aune sier i tillegg at journalister i NRK i gjennomsnitt tjener 110.000 mindre enn i de andre store medieinstitusjonene i Norge.

– Vi ber ikke om å bli lønnsledende. Ikke i nærheten engang, men vi mener at vi ikke er verdt 110.000 mindre enn andre, sier Aune.

Erikssen mener på sin side at NRK som en offentlig eid institusjon ikke kan være de som gir de høyeste lønnstilleggene.

Dette sier han basert på at årets tariffoppgjør i NRK er satt etter en frontfagsramme på 2.8 prosent, som også er den modellen resten av Norge følger.

– NRK er finansiert av lisensbetalerne, og jeg mener virkelig ikke at NRK kan ha en høyere lønnsvekst enn lisensbetalerne flest har, sier Erikssen.

Aune mener derimot at de ansatte i NRK fortjener å få høyere lønn, og at Erikssens argumenter om rammen på 2.8 prosent blir feil å bruke i denne sammenhengen.

– De 2.8 prosentene er ikke noe tak. Hvis man har gode argumenter og har oppfylt visse kriterier, så kan man gå over det. Vi har oppfylt det, sier Aune.

Han viser til at journalistene etter hans synspunkt har effektivisert NRKs drift med 500 millioner kroner, og at de har endret pensjonsavtalen sin slik at NRK sparer 140 millioner kroner hvert år.