Se høydepunktene i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

Serieledelse, sju seire på rad, solskinn og et fullsatt Brann Stadion – alt var lagt til rette for 16. mai-fest i Bergen.

Det ville seg imidlertid ikke helt for Brann.

– Vi var litt preget, og måtte virkelig langt ned for å finne energi. Heldigvis har vi så sterk moral at vi klarer å komme tilbake, sier Lars Arne Nilsen til TV 2.

Vito Wormgoor beskriver det som en tøff og vanskelig kamp.

– Da vi gikk i garderoben, føltes det litt som et tap. Men det er bra at vi ikke taper disse kampene. Alle vil slå nummer én, forklarer Wormgoor.

Barmen utlignet

Etter en time rystet Christian Grindheim hjemmepublikum. Han scoret sesongens første bortemål på Brann Stadion, etter det som var en vakker Haugesund-overgang.



Ti minutter senere svarte Brann. Som så ofte før denne sesongen, driblet Gilbert Koomson seg nedover langs høyre og la inn.

Per Kristian Bråtveit bommet. Kristoffer Barmen stod klar på bakerste, og satte inn utligningen til ellevill jubel fra bergenserne.



– Det føles godt, selvfølgelig. Men jeg burde kommet til flere sjanser og kanskje scoret ett til. Vi kommer til mange innlegg, men det blir mye nesten i dag, oppsummerer Branns målscorer overfor TV 2.

På tampen sendte Lars Arne Nilsen utpå både Azar Karadas og Henrik Kjelsrud Johansen i et desperat forsøk på å forlenge seiersrekken til åtte kamper, men til ingen nytte. Brann har nå en klaring på fem poeng til tabelltoer Rosenborg.

Tam første omgang

Brann tidlig grepet om kampen, men måtte vente lenge på sjansene.

Istedenfor kunne de fått seg en på trynet da de lot David Akintola stå upresset fem meter fra mål etter en halvtime, men en patent Sam Radlinger reddet dem.

Minutter senere var det Gilli Rolántssons tur til å være uhyre nær. Han skar inn fra venstre, og skjøt via et Haugesund-bein og bare centimetere over krysstolpen. Nesten før publikum hadde fått satt seg skrudde Marengo ballen i retning krysset, men en Per Kristian Bråtveit i full strekk reddet forsøket.

– Brann skaper ikke masse sjanser. Men de har god kontroll bakover, og maler motstanderen i stykker. De vet at de kan ta gull hvis de bare fortsetter på samme måte som de har gjort. Da blir de veldig vanskelig å stoppe, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra-studio i pausen av kampen.

Haugesund scoret tidlig

Etter pause var det Haugesund som festet grepet om kampen, og bortelaget fikk tidlig betalt. De spilte fri Akintola i enorme rom langs Branns venstreside.

Lynvingen forserte fremover, og slo ballen ut 45 grader. Der kom Grindheim i voldsomme klyv, og satte ballen kontrollert inn i et åpent bur. I FotballXtra-studio spurte ekspertene seg hvor det ble av Radlinger.

– Jeg kan ikke helt forstå hvorfor han skal være fire-fem meter utenfor målet. Det er en vakker overgang fra Haugesund, men jeg setter spørsmålstegn ved hvorfor Radlinger var så langt til side for mål, sa Mathisen.

Med 20 minutter igjen på klokken svarte Brann. Koomson driblet seg lekende lett nedover langs høyreflanken. Han la inn, Bråtveit bommet på ballen og Kristoffer Barmen satte den i nettaket fra bakerste stolpe.

– Nå må vi også stille spørsmålstegn ved Bråtveit. Han er ute og fanger fluer, og treffer ingen ball, oppsummerte Mathisen.

Steffen Lie Skålevik var nær å gjøre snuoperasjonen et faktum like etter, men skrudde ballen utenfor fra 17-18 meter. Brann prøvde desperat å presse inn seiersmålet de siste minuttene, men klarte ikke å trenge gjennom Haugesund-muren. Dermed måtte serielederen nøye seg med ett poeng.

PS: Sivert Heltne Nilsen pådro seg sitt fjerde gule kort for sesongen, og må stå over neste kamp mot Lillestrøm.

Lagoppstillinger

Brann (4-3-3): Radlinger - Braaten, Wormgoor, Acosta, Rolántsson - Haugen, Heltne Nilsen, Barmen - Koomson, Skålevik, Marengo.

Haugesund (4-4-1-1): Bråtveit - Haraldsen, Knudsen, Skjerve, Stølås - Akintola, Tronstad, Nilsen, Kallevåg - Grindheim - Gytkjær.