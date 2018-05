Rosenborg – Lillestrøm 3-0:

Rosenborg sprudlet foran et nesten fullsatt Lerkendal og slo Lillestrøm 3-0 på fotballens festdag i Norge.

Nicklas Bendtner, Pål André Helland og innbytter Alexander Søderlund scoret målene for Rosenborg i storseieren – alle tre av den vakre sorten.

– Jeg synes vi kom bra i gang og hadde bra kontroll. Vi var offensive og skapte sjanser, hadde et bra trøkk på LSK og scoret noen fantastiske mål, oppsummerte en fornøyd RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til TV 2 Sporten etter kampen.

– Det var viktig for oss å innfri, for vi føler at vi ikke har underholdt nok på Lerkendal tidligere. Det var viktig for oss å skape sjanser og gjøre ting ordentlig. Å få i gang Nicklas, Pål og innbytter Søderlund gir selvtillit. Og vi fortsetter der vi slapp på Nadderud. Vi var gode enda lenger enn det vi var sist, mente han.

Ekspertene ble imponert over det Rosenborg vise mot Lillestrøm.

– Rosenborg vant fortjent. LSK hadde sine sjanser og burde nok ha scoret ett mål. Rosenborg var det beste laget og fortjente å vinne med tre mål. Nå er Rosenborg der de skal være, mente tidligere Rosenborg-spiss Steffen Iversen i FotballXtra.

– Rosenborg er avhengige av å få igang sine offensive spillere for å tette luken til Brann. I dag scoret Bendtner, Helland og Søderlund, og jeg tror Rosenborg er litt mindre redd for Brann-laget, mente TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Seieren betyr at Rosenborg legger press på serieleder Brann. For etter at Brann bare klarte uavgjort 1-1 i sin kamp mot FK Haugesund, er avstanden opp til rødtrøyene fra Bergen fem poeng for Rosenborg.

– Vi går rundt med et smil rundt munnen nå. Det er mye bedre og vi jager flere mål, sa Pål André Helland til Eurosport etter kampen.

– Det var godt å være med og score et mål. Det er gøy å spille med så mye folk på tribunen og vi spiller god fotball, sa spissmakker Alexander Søderlund.

– Det er der Bendtner skal være

Lillestrøm fikk en gedigen mulighet til å ta ledelsen i åpningsminuttene.

Etter fem minutter spill ble Thomas Lehne Olsen spilt gjennom alene med keeper. LSK-spissen var udyktig med avslutningen og skjøt utenfor mål.

I det 12. minutt presenterte Nicklas Bendtner seg. Dansken gjorde ingen feil da han effektivt satte innlegget fra Birger Meling i mål.

Det var Bendtners tredje scoring så langt i Eliteserien denne sesongen.

– Det var et flott angrep for Rosenborg. Meling kom opp langs siden, og han fant Nicklas Bendtner. Dansken var der han skal være hele tiden gjennom kamper. I boksen. Da blir det mål, sa tidligere Rosenborg-spiss Steffen Iversen i FotballXtra om scoringen.

TV 2-ekspert mente RBK ble snytt for straffe

I det 21. minutt skrek Rosenborg-spillerne og publikum på Lerkendal på straffespark da Bendtner ble feid ned av Marius Amundsen innenfor Rosenborgs 16-meter. Dommer Ola Hobber Nilsen vinket spillet videre.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Rosenborg ble snytt for et soleklart straffespark.

– Han var ikke i nærheten av å treffe ballen. Ganske utrolig. Jeg kan forstå at Kåre Ingebrigtsen er fly forbannet der han står på sidelinjen. Der skulle Rosenborg hatt straffespark og sannsynligvis økt 2-0. Hvordan kan dommeren ikke dømme straffespark der? At de ikke evner det, er helt utrolig, sa Jesper Mathisen i FotballXtra.

Rosenborg dominerte stort i første omgang, men gikk til pause med kun en scoring.

– Det var en grei omgang og mye fart offensivt. Det var vanskelig da LSK lå så lavt som de gjorde, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til TVNorge i pausen.

– Der er det alltid åpent

Etter én times spill doblet Rosenborg ledelsen. Pål André Helland fant Helland på kanten. Fra skrått hold driblet han seg gjennom LSK-forsvaret og plasserte ballen lekkert i mål.

– Helland gjorde alt selv, før han klinte ballen mellom beina på keeper. Der er det alltid åpent. Han utfordret og tok en dobbelt-tunnell og da var det scoring, sa Steffen Iversen i FotballXtra.

Innbytteren presenterte seg

20 minutter før slutt ble Bendtner byttet ut til stående applaus. Alexander Søderlund kom inn for angriperen. Like etter reddet Rosenborg på streken etter et flott Erling Knudzon-raid.

Kvarteret før slutt presenterte innbytter Alexander Søderlund seg. Angriperen gikk tok ballen med seg fra midtbanestreken og skjøt ballen i lengste hjørnet fra rundt 18 meters hold.

– Oioioi. Søderlund fikk god tid og fikk bare gå og gå. Så tenkte jeg at det var et dårlig valg å skyte fra så langt hold. Men det var det ikke. Går den i mål, så kan man ikke klage, sa Steffen Iversen om Rosenborgs tredje scoring.

Slik startet lagene:

Rosenborg (4-3-3): Hansen – Eggen Hedenstad, Reginiussen, Hovland, Meling – Jensen, Rasmussen, Trondsen – Helland, Bendtner, De Lanlay

Lillestrøm (4-4-2): Maric – Haakenstad, Amundsen, Kippe, Rafn – Brenden, Mathew, Krogstad, Knudtzon – Martin, Lehne Olsen

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand IF