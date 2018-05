​Se spurten øverst



Første etappe av TV 2-sendte Tour of Norway endte med et spurtoppgjør i Hortens gater.

Feltet ble redusert til en mindre gruppe etter en velt to kilometer før mål, som førte til at mange måtte bruke litt ekstra krefter for å komme i posisjon.

Amund Grøndahl Jansen ledet an spurtoget til Dylan Groenewegen.

– Han har en formidabel kjørestyrke, utbrøt en begeistret TV 2-kommentator Christian Paasche.

Alt lå til rette for en seier på hjemmebane for Horten-fødte og spurtsterke Sondre Holst Enger, men han klarte ikke å hamle opp med Dylan Groenewegen.

Det ble en andreplass bak nederlenderen, som vant spurtetappen på Champs Elysées i Tour de France i fjor.

– Jeg skulle hatt seieren. Jeg følte jeg hadde hatt en sjanse om jeg hadde holdt hjulet til Groenewegen. Men han overrasket, så skjedde det noe, en nestenkrasj eller noe, sa Holst Enger etter etappen.

Han føler han nå er tilbake i slag etter en tung vår.

– Det var fantastisk å kjøre her på hjemmebane i dag, sa 24-åringen.

2. etappe ser du på TV 2 og Sumo 17. mai kl. 15. 20.