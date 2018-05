Lionel Messi, Sergio Agüero og de andre stjernene på Argentinas landslag skal i sommer kjempe om VM-troféet i Russland.

Flere titalls sportsjournalister vil reise fra Argentina til Russland for å dekke begivenhetene.

Allerede nå har Argentinas fotballforbund (AFA) sendt ut sin medieguide til sportsjournalistene som skal dekke mesterskapet. Slike guider inneholder vanligvis praktisk informasjon som reiseråd, telefonnummer til ambassader, kontaktpersoner i fotballforbundet, treningstider for landslaget og lignende.

Men i årets medieguide tar Argentinas fotballforbund servicen til journalistene et skritt lenger. Det skriver blant annet den danske avisen BT.dk.

I den offisielle medieguiden til argentinske sportsjournalister har fotballforbundet nemlig skrevet et eget kapittel om hvordan de tilreisende reporterne kan forføre russiske kvinner.

Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie — Nacho Catullo (@nachocatullo) 15. mai 2018

Kapittelet «Slik bør du gå frem for å ha sjansen til å forføre russiske kvinner» inneholder åtte punkter om hvordan sportsjournalistene bør oppføre seg på date med russiske kvinner, skriver Sporten.dk.

Her er punktene Argentinas fotballforbund gir sportsjournalistene om hvordan de bør opptre på date med russiske kvinner:

Punkt 1: Som alle andre kvinner er russiske kvinner opptatt av du er ren, lukter godt og er pent kledd. Førsteinntrykket er viktig, så vær oppmerksom på utseendet ditt.

Punkt 2: De russiske kvinnene vil ikke bli sett på som objekter. Ettersom russiske kvinner er vakre, er det mange menn som ønsker å havne til sengs med dem. Det vil sikkert de russiske kvinnene også, men som personer ønsker de gjerne å føle seg som spesielle og unike. Vårt råd er at du derfor behandler kvinnen som står foran deg som et verdifullt og selvstendig individ med sine egne ønsker.

Punkt 3: De russiske kvinnene hater kjedelige menn. Hvis du ikke har noen emner å snakke om, og konstant tenker på hva du skal si neste gang, så nyter du ikke øyeblikket. Kvinnen vil dermed miste interessen.

Punkt 4: Ikke vært negativ. Russiske kvinner unngår folk som kun ser negative ting med arbeidet, forholdet og i livet.

Punkt 5: Unngå å stille vanlige spørsmål. Vær orginal. Normalt vil de russiske kvinnene også høre litt om deg, så gi dem litt informasjon om deg.

Punkt 6: Russiske kvinner liker at mannen tar initiativet. Hvis du ikke har så god selvtillit, så blir du nødt til å øve deg på å snakke med kvinner.

Punkt 7: Normalt bryr ikke russiske kvinner seg om at du fører samtalen. Dette problemet skjer ofte hos egoistiske menn og hos menn som blir nervøse av å snakke med vakre kvinner.

Punkt 8: La være med å forsøke å imponere henne på en overfladisk måte. Ikke snakk om hvor mye penger du har, og at du vet alt, og at du er perfekt og alle andre fattige og dumme. De russiske kvinnene liker at menn snakker om viktige emner.

Kilder: BT.dk