Etter å ha vært syk i et halvt års tid, ble faren til Tomas Friberg (35), Øyvind Fredriksen, lagt inn på Universitetssykehuset i Tromsø.

Da han fikk en lungekollaps i desember, ble han koblet til en hjerte- og lungeredningsmaskin på sykehuset.

– Han lå koblet på den fra desember, til vi fikk en telefon fredag 4. mai om at sykehuset hadde bestemt seg for at de ville avslutte behandlingen, siden det ikke var stor bedring, forteller Friberg til TV 2.

5. mai reiste familien til Tromsø for å ta farvel med sin far. Han ble 57 år gammel.

Skulle begraves i Mandal

Øyvind Fredriksen har bodd de siste 35 årene i Nord-Norge, men kom fra Mandal, hvor han også hadde et ønske om å begraves.

Landes begravelsesbyrå i Mandal hadde ansvar for oppfølgingen. De tok kontakt med et begravelsesbyrå i Tromsø, for at faren til Tomas skulle fraktes med fly til Oslo, og videre derfra til Kristiansand og Mandal.

Fredag 11. mai fikk Tomas Friberg en telefon fra begravelsesbyrået, som fortalte at det hadde skjedd en stor feil på flyplassen i Oslo.

Faren hadde ikke blitt sendt videre med fly til Kristiansand, men til Gdansk i Polen.

Tilbake i Norge stod kisten som egentlig skulle til Polen. Den ble sendt til Gdansk noen dager senere.

Mandag tok Tomas kontakt med SAS Cargo. Da fikk han beskjed om at kisten med faren stod i Polen, og at den skulle sendes tilbake til Norge denne uken.

Men det skulle bli verre. Tirsdag denne uken fikk Tomas nemlig en ny telefon fra begravelsesbyrået.

– De hadde fått beskjed av SAS om at det verst tenkelige har skjedd. Polske myndigheter har ikke fått beskjed om at det er blitt gjort et bytte, og min far er blitt gravlagt i Gdansk, sier han.

SAS beklager

Kommunikasjonssjef i SAS Norge, Knut Morten Johansen, bekrefter overfor TV 2 at det har skjedd en feil, men understreker at kisten ikke er blitt begravet i Polen. Han sier at det antakeligvis er språklige misforståelser som gjorde at det først ble oppfattet at kisten var blitt begravet.

– Kisten står i et forseglet kammer, sier han til TV 2.

Johansen sier at det som har skjedd er svært beklagelig, og forteller at SAS vil bidra med det de kan for å få kisten tilbake til Norge.

– Vi gjør det vi kan, og vi har representanter på plass i Polen som jobber med å løse dette, sier Johansen, og legger til at SAS har løpende kontakt med de pårørende.

– Her har vi valgt å ta direkte kontakt med de pårørende, slik at man er forsikret om at vi gjør det vi kan for å få tilbake kisten, sier han.

Johansen kan ikke si noe mer om hvor lang tid det vil ta før kisten kommer tilbake til Norge, og understreker at det er formaliteter i Polen som gjør at det tar lang tid.

– Det har vi etterspurt hele veien. Det å sende kister over landegrenser krever litt mer formaliteter enn det som kreves innenriks, sier Johansen.​

– Den er på en måte fanget av et byråkrati som har gjort at denne hjemsendelsen har tatt veldig lang tid, legger han til.

Han forteller videre at SAS jobber intenst med saken.

– Sakens innhold handler også om å skåne de pårørende mest mulig. Vi håndterer dette med den største respekt, og har full forståelse for at dette må være særdeles frustrerende for dem som er i sorg, sier Johansen.

Har aldri opplevd lignende

Det er Landes Begravelsesbyrå som har bistått de pårørende i Norge i saken. Daglig leder Erik Lande, sier at han aldri har hørt om en lignende sak.



– Vi er et middels stort begravelsesbyrå med omtrent 300 begravelser i året. Vi har også et par flyvninger hvert eneste år, og vi har aldri opplevd noe problemer med det. Før nå.

Han har stor medfølelse med Fridal og familien.



– Jeg har ikke annet å si at dette er utrolig leit for de involverte. De pårørende står oppie en situajson som er tøff nok allerede, så kommer dette på toppen, sier Lande.

Øyvind Fredriksen ble 57 år gammel. Foto: Privat

Måtte avlyse begravelsen

I dag, onsdag, måtte Tomas avlyse begravelsen til sin egen far.

– Den skulle vært på fredag, men det har kommet streng beskjed fra polske myndigheter om at det rekker vi ikke, forteller han.

Friberg har fått beskjed om at Utenriksdepartementet jobber for å løse situasjonen, og at de har tatt kontakt med polske myndigheter for å få til en løsning.

– Jeg fikk vite av den norske ambassaden i sted at myndighetene i Polen krever at det blir levert en søknad for å få hevet kisten i Polen, men jeg har ikke hørt noe mer om den i det hele tatt vil bli godkjent, eller hvordan det skal løses, sier han til TV 2 onsdag.

Utenriksdepartementet sier til TV 2 at de ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikt.

Tomas sier at han er svært skuffet over feilen som har skjedd.

– Det er en tragisk hendelse, og vi står igjen her uten å få mulighet til en verdig minnestund, sier han.

