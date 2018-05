– Jeg er jo bare 24 år og føler meg ikke så gammel, sier Norendal til TV 2 før lørdagens big air-konkurranse på Fornebu.

For første gang skal hun nå ut i konkurranse mot en ungjente fra Japan som har fått verdenseliten til å skjelve i buksene.

13 år gamle Kokomo Murase deltar i sitt første X Games. Grunnen til at hun sprer frykt er at hun nå klarer å lande triks de fleste andre stjernene bare kan drømme om.

Kokomo Murase.

– Hun er egentlig en liten jente vi alle frykter. Hun har lært seg veldig mange triks. Det blir spennede å se hvordan hun takler Fornebu, sier Norendal, som føler på det å konkurre mot en som akkurat er blitt gammel nok til å opprette profil på Facebook.

– Jeg er plutselig ti år eldre. Det er helt sinnssykt. Jeg vil ikke at hun skal slå meg, men det blir en lit annen greie enn med de andre konkurrentene. Jeg føler at hun kommer til å bli litt som alle sin lillesøster.

I instagram-videoen nedenfor kan du se hvorfor konkurrenten frykter unge Murase.

Fått ny motivasjon

Silje Norendal har gjennomført en sesong uten de store triumfene. Hun har sagt hun ikke ser for seg et nytt OL og har falt litt etter på triks-fronten. 24-åringen er lei reisevirksomheten og har fått spørsmål om når hun skal legge opp.

– Folk har mistet litt troen på meg, men nå har jeg lært meg noen nye triks og er veldig motivert for neste sesong, sier Kongsberg-jenten.

– Jeg vil vise at jeg fremdeles er her og kan gjøre det bra.

Ønsker airbag

Denne sesongen har det skjedd en nivåheving på triksene blant kvinnelige snowboardere. Mye av årsaken er en type airbag, som gjør det enklere å trene inn mer spektakulære triks gjennom hele året.

En slik airbag har ikke det norske laget.

– Det er kommet en i Østerrike nå, som gjør det enklere for oss å reise dit istedenfor til USA for å trene på vinteren. Vi skulle hatt en i Norge – helst Tryvann, mest for å redusere reisevirksomheten, sier Silje Norendal.