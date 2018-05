Når sommeren kommer kan ivrige syklister endelig trene på sykkelen ute igjen. Men ikke alle veier er åpne for sykkel.

Ved 10-tiden søndag formiddag kom en bilist kjørende vestover på Riksvei 150, også kjent som Ring 3, ved Ullevål i Oslo.

Der fikk han øye på et sykkellag med tolv syklister som tilsynelatende var ute og trente. Han filmet hendelsen, som for så vidt heller ikke er lov, og sendte videoen inn til TV 2 med spørsmål om sykling på Ring 3 kunne være lovlig.

Trafikksikkerheten råder

Svaret på det spørsmålet er nei, sier Statens vegvesen og politiet.

– Ring 3 er forbudt for gående og syklister, sier Finn Erik Grønli, som leder Oslo-politiets trafikkorps.

Men hvorfor er det egentlig ulovlig å sykle på riksvei 150? Det er ikke en motorvei i tradisjonell forstand, og dermed er det kanskje ikke umiddelbart lett å forstå at det ikke skal foregå sykling der.

– Det er eieren av veien, altså Statens vegvesen, som bestemmer hvorvidt det skal være lov å sykle der. Det er en fagmessig vurdering som de har gjort i forhold til trafikksikkerhet, sier Grønli.

Han er opptatt av at det viktigste er å følge skiltingen som er satt opp. Problemet med dette når det gjelder Ring 3, er at det ikke er satt opp skilt som sier at sykling er forbudt på alle steder det kanskje burde stått.

Selvforklarende?

Statens vegvesen sier den manglende skiltingen kommer av at det skal være selvforklarende at det ikke er lov å sykle på Ring 3.

– På Ring 3 er det selvforklarende, i den forstand at det ikke er lagt opp til sykling, og at den har parallelle gangveier og sykkelstier, sier leder for Statens vegvesens trafikkseksjon i Oslo, Kaisa Froyn, til TV 2.

Hun sier at det istedenfor skilting overalt er et «selvforklarende system», for å unngå at alle forbud skal listes opp på skilt. Da ville det også blitt nødvendig med forbudsskilt for for eksempel traktor og hest og kjerre, sier Froyn.

Finn Erik Grønli i Oslo-politiets trafikkseksjon er for så vidt enig i at det skal være åpenbart at man ikke sykler på Ring 3, men påpeker at det tydeligvis ikke er gitt klar nok informasjon.

– I dette tilfellet var det hvert fall ikke selvforklarende nok. Jeg er enig i at varselklokkene bør ringe før man sykler der, for det er ikke lagt til rette for sykling der på noen som helst måte. Men nå har Statens vegvesen et tydelig bevis på at det ikke er selvforklarende nok, så kanskje er det enda bedre om det kommer ytterligere informasjon i form av et forbudsskilt, sier Grønli.

Fraråder sykling på slike veier

Til sykkellagets forsvar har det periodevis vært veiarbeid på gangveien langs Ullevål den siste tiden. Samtidig kan man se på videoen at sykkellaget ikke har noen planer om å kjøre av riksvei 150 ved avkjørsel 57 mot Gaustad og Ullevål.



Derfor kan ikke turen på ringveien forsvares med at laget bare skulle en rask tur innom, kun for å komme seg videre på sin ferd.

På videoen kan det se ut til at det er syklister fra laget SK Rye som er ute og trener, noe lederen i klubben, John M. Hammervoll, kan bekrefte. Han sier det for sykkelklubbens del alltid er tale om sikkerhet, og at de under enhver omstendighet anbefaler sine medlemmer å ikke sykle på veier som Ring 3.

– Vi oppfatter at TV 2 har fått vite at veimyndighetene mener det er forbudt å sykle på aktuelle vei (Ring 3), og som klubb vil vi selvsagt forholde oss til det. Merk at denne gjengen som er avbildet her – og oss bekjent gjelder det samme alle Rye-syklister som sykler organisert hos oss – ikke sykler i tunneler foruten under sykkelritt, skriver Hammervoll i en epost til TV 2.

Videre skriver lederen at Rye er klare på at de på det sterkeste fraråder alle å sykle på denne type veier, og det uavhengig av trafikken på det aktuelle tidspunkt, alene grunnet høy fartsgrense.

– Vi vil gjenta dette for alle våre medlemmer. Og hva gjelder lovverket er vi som klubb ekstremt opptatt av at alle følger gjeldende trafikkregler og opptrer skikkelig i trafikken. Så vidt jeg vet har dette stort fokus hos alle sykkelklubber, og vi setter pris på at også media tar opp slike tema som omhandler sikkerheten, sier Hammervoll.