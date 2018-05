I juni i fjor sendte britiske Sarah Bramley (29) et eksplisitt bilde til ekskjæresten, David Saunders (33).

På bildet utførte hun oralsex på den nye kjæresten sin, Michael Lawson (34).

I meldingen skrev Sarah at David måtte komme og banke den nye kjæresten hennes.

Hun la også ved en adresse i Darlington i Durham, som hun hevdet Michael oppholdt seg på.

1. juli i fjor oppsøkte David adressen Sarah hadde sendt ham. Han konfronterte Michael – og stakk ham til døde med en kjøkkenkniv.

Flere uker i forveien hadde de to mennene hatt flere konfrontasjoner, og funnet ut at Sarah hadde hatt et forhold til dem begge samtidig, skriver Mirror.

I FENGSEL: David Saunders på politiets arrestasjonsbilde. Foto: Politiet

«Jeg fikk aldri en ordentlig orgasme på tre måneder sammen med deg. Jeg bare lot som. Han har akkurat gitt meg mitt livs beste orgasme», stod det i en tekstmelding Sarah sendte David dager i forveien.

Dommeren skyldte på Sarah

I desember ble David dømt til minimum 22 års fengsel for drapet.

Dommeren mente at drapet var overlagt og at David tok med seg kniven nettopp for å ta livet av rivalen.

Under rettssaken uttalte dommeren at han var sikker på at Sarahs tekstmeldinger fyrte opp ekskjæresten og fikk ham til å begå drapet.

Nå vil både aktoratet, samt både Michael og Davids foreldre, også ha Sarah dømt, skriver Daily Mail.

De tre partene mener at hun oppmuntret David til å begå overfallet som endte som et drap.

«Oppmuntret eller hjalp til med lovbrudd»

I tiltalen kan man lese at Sarah mellom 29. juni og 2. juli i fjor sendte David Saunders et bilde av henne sammen med en annen mann, og fortalte ham hvor den andre mannen oppholdt seg.

RIVALEN: Sarah poserer sammen med Michael Lawson, som ble drept 1. juli i fjor, på et Facebook-bilde. Foto: Sarah Bramley/Facebook

Deretter inviterte hun David til å komme og angripe den andre mannen, «som var en oppmuntring til, eller hjelp til, å begå ett eller flere lovbrudd, i den tro at ett eller flere av lovbruddene ville bli begått, og at din handling ville oppfordre til, eller hjelpe til med, å begå ett eller flere av dem».

I juni må 29-åringen, som etter fjorårets rettssak flyttet til Australia, møte i Teesside Crown Court i Middlesbroug, hvor hun er tiltalt for to tilfeller av å ha oppfordret til vold eller drap.

Blir hun dømt, risikerer hun livstid i fengsel.