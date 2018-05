Elkjøp selger ikke bare hvitevarer lenger, men hele kjøkkenløsninger kalt Epoq. TV 2 hjelper deg har snakket med flere misfornøyde kunder som ikke har fått kjøkkenene sine levert som avtalt.

To av dem er Thea Caroline Løvdal og Gunn Helén Fåberg (26).

Kjøkkenet deres kom flere måneder etter avtalt dato.

Skulle leveres 28.02.18

Løvdal rev kjøkkenet sitt for å gjøre plass til det nye. Dagen etterpå fikk hun melding om at dekksidene blir forsinket.

Det ble den første av flere. Nesten en måned etterpå leveres alle delene kjøkkenet, som monteres like etterpå.

– Montørene jobbet 14 timer i strekk og da jeg kommer hjem på kvelden, så sier han her mangler det ting, sier Løvdal.

Blant delene som manglet var det en benkeplate, oppvaskmaskin, vask og ovnstopp.

Kjøkkenet manglet flere viktige deler etter de første forsinkelsene. Foto: Privat

Alle delene kom ikke på plass før 17.04.18, nesten to måneder etter avtalt dato.

I rundt en måned måtte hun ta oppvasken på badet.

– Det er jo helt tullete, nå har jeg bare begynt å le av det. Jeg synes det er respektløst å behandle kundene sine på den måten, sier Løvdal og legger til:

– Det virker som at når de har fått pengene sine, så kan man bare ha det så godt.

Forsinket og skadet

Gunn Helén Fåberg måtte vente cirka tre måneder før kjøkkenet kom som avtalt. Hun opplevde i tillegg skader på flere av delene, noe som forsinket prosessen ytterligere.

– Det er kjedelig å bo i et oppussingsprosjekt så lenge, særlig når det ikke er din feil, sier hun.

Hun føler at Elkjøp ikke tar ansvar og at det ble hennes jobb å rydde opp.

– Det er den dårligste kundeservicen jeg har vært borti ihvertfall.

Gunn Helén Fåberg sitt kjøkken ble levert omtrent tre måneder etter avtalt dato. Foto: TV 2 hjelper deg

Større etterspørsel enn antatt

TV 2 hjelper deg møter Madeleine Schøyen Bergly, Elkjøps pressekontakt på deres butikk i Oslo sentrum.

– Hvorfor leverte dere ikke kjøkkenene som avtalt?

– Vi har full forståelse for at dette ble en kjedelig opplevelse for kundene våre og det er vi veldig lei oss for. Salget av Epoq-kjøkken har tatt helt av og det har ført til at vi ikke greide å produsere opp nok kjøkken, som igjen førte til forsinkelser.

– Når etterspørselen øker, øker dere ikke produksjonen også da?

– Her skulle vi på et mye tidligere tidspunkt kommunisert forsinkelsene som vi så komme. Det gjorde vi ikke her. Og der gjorde vi rett og slett ikke jobben vår og det beklager vi virkelig.

– Har dere kontroll på kjøkkenene dere selger?

– Ja, absolutt, det har vi. Kjøkken er som sagt en ny kategori for oss.

– Når forsendelsen først kommer, hvorfor mangler det flere deler?

– Vi har ikke klart å justere tempo etter den etterspørselen som har vært og det har gått ut over totalleveransen.

– Hvorfor var det skader på flere av Gunn Helén sine kjøkkendeler?

– Her har kunden vært maks uheldig og hun ble veldig kjapt etterpå tilbudt reklamasjon. Hun har nå fått nye varer som er levert.

– Både Gunn Helén og Thea Caroline måtte ringe og mase flere ganger for å få kjøkkenene sine på plass. Hvorfor måtte de mase så mye?

– Det er vi veldig lei oss for at de måtte gjøre. Det er ikke slik det skal være når man kontakter oss etter et kjøp, så her er det vi som ikke har gjort jobben vår og det er vi utrolig lei oss for. Og med de grepene som vi nå har tatt så kommer vi til å jobbe knallhardt for å sørge for at alle kjøkkenkundene våre blir 100% fornøyd.