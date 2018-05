Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Min Range Rover Evoque 2014 (jeg kjøpte den ny) - 92.000 km. måtte forleden bytte automatgirkassen.

Dette ble utført på et merkeverksted og kom med få tusen kilometers nødskrik innenfor 100.000 km. garantien. Har tidligere hatt mange gamle og slitne biler - automat / manuell - hvor dette i det hele tatt ikke har vært tema.

Så, hvor vanlig/uvanlig er det at fire år (2014) gamle biler med nevnte kilometer må bytte automatkasse? Kan du si noe om mulig årsaker til et slik havari?

Da bilen har vært inne på verksted flere ganger med forskjellige problemer, blir man selvfølgelig usikker på hvorhvidt man tør å beholde den utover garantitiden. På en annen side så tilbyr jo de fleste forsikringsselskap forsikring - maskinskade eller lignende - hvor vel slike kostbare reparasjoner blir dekket?

Benny svarer:

Hei! Range Rover Evoque er en kjempetøff liten SUV med spektakulær linjeføring. Dessuten er den god å kjøre, velutstyrt og ikke minst byr den på god framkommelighet. En kombinasjon som appellerer til mange.

Men bilene er, som du har erfart, ikke helt feilfrie. Det har vært en del større og mindre gjengangerfeil på disse. Dessverre. En av disse feilene er automatgirkassen. Det er også en svært kostbar feil, så du skal være glad den kom nå, og ikke om 10.000 kilometer. Litt hell i uhell der, altså.

Akkurat hva som er årsaken til havari i ditt tilfelle er vanskelig å si noe om, men slitte clutcher er nok den vanligste årsaken til at automatgirkasser havarerer. Grunnene til at det blir slik kan nok være flere. Alt fra mangefullt vedlikehold, underdimensjonerte girkasser, eller biler som er chiptunet og som får et høyere monent enn hvar girkassen tåler. Eller bare rett og slett litt for dårlig kvalitet fra fabrikanten / underleverandøren. Jeg heller vel litt mot det siste i ditt tilfelle, da dette er en ikke ukjent feil for biltypen.

Det er jo gjerne slik at når en bil trekker litt på årene og kilometerstanden øker, så øker også risikoen for at feil og slitasje oppstår, med både reparasjoner og kostbart vedlikehold som følge av dette.

Slik sett er ikke spørsmålet ditt om hvorvidt du skal ta sjansen på å beholde denne bilen vanskelig å forstå. Men det kan jo også være slik at når man får ryddet unna barnesykdommene så vil bilen fungere perfekt i lang tid.

Les også: Hva skjer med en Tesla når garantien går ut?

Rang

Gi seg mens leken er god

Men om man ser på ulike rapporter vedrørende feilprosent og kundetilfredshet, kommer ikke Range Rover veldig godt ut av det. Dessverre. De har betydelig flere feil enn gjennomsnittsbilen. Slik sett kan det jo være greit å gi seg mens leken fortsatt er noenlunde god.

Det er jo ikke noe i veien for å bytte til en nyere av samme type om du liker denne bilen. Jeg har en liten følelse av det jeg leser mellom linjene her at du er glad i bilen tross alt.

Det er jo bare å prøve på nytt. Om noe går galt da, er det på garantien.

Som du selv er inne på – det finnes ulike forsikringer som man kan tegne. Disse dekker ofte maskinskade og ofte rangeres prisen man må betale etter hvor ofte bilene havarerer. Forsikringsselskapene har jo tall på skadeutbetalinger fordelt ned på de ulike bilmerkene og modellene. Prisene på forsikringen settes deretter. Det er en del forsikringer som dekker på langt nær alle typer skader også. Så her må man gjøre en grundig jobb i forhold til å sette seg inn i vilkårene om hva som dekkes og ikke dekkes.

Range Rover Evoque holder seg veldig godt i pris på bruktmarkedet. Det ville kanskje derfor ikke vært så dumt å tenke på innbytte/salg nå som du fortsatt har nybilgaranti. Og heller gått for en ny av samme type. Jeg mener at det gir den største tryggheten, selv om jeg vet at det koster litt å bytte bil. Men det kan det jammen gjøre å ha gammel bil også.

Ønsker deg uansett lykke til!

​Eier du en slik bil? Fortell oss om det her:

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Derfor tror vi dette blir Norges mest solgte bil i år

Video: Dette er en annen lekker tøffing fra Range Rover