– Kanskje noe lignende denne kjolen?

Designer Bruce Oldfield drar frem en klassisk ermeløs brudekjole med glitter på skjørtet fra skapet.

– Den er ganske smal, men har et ganske stort skjørt. Hun er så petite at hun lett kan bli overveldet i en brudekjole. Skjønt, jeg har sett henne bli overveldet av en kåpe, ler Oldfield med sin karakteristiske buldrende latter.

– Men denne tror jeg ville fungert ganske bra.

Designer kjoler for de kongelige

Det er hektisk virksomhet i kjelleren til Bruce Oldfields butikk i Londons eksklusive Knightsbridge-distrikt.

Syerskene jobber konsentrert, det samme gjør skredderne. Oldfields tre små hunder tasser rundt på leting etter en hånd og slikke, mens designeren selv har overoppsyn med alt som skjer. Han er involvert i hver minste del av prosessen når en kjole blir til. Mange av kundene hans tilhører den britiske eliten og har bestilt kjole i anledning prinsebryllupet.

– Ja, jeg skal lage kjoler til flere av bryllupsgjestene, men flere av dem kommer først til å bestemme seg på selve dagen for hva de faktisk skal ha på seg. Kanskje skal hertuginnen av Cornwall være iført Bruce Oldfield, hvem vet?, sier han og blunker.

Designer Bruce Oldfield holder til i Knightsbridge i London.

67-åringen slo gjennom på 1980-tallet, da han designet flere av kjolene til prinsesse Diana. Han laget mellom 60 og 80 kjoler til prinsessen.

– Hun var den første kongelige jeg laget kjoler for, alt fra galla til klær hun kunne hente guttene på skolen i. Hun var svært sjarmerende og jeg jobbet for henne i om lag 10 år, sier han.

– Jeg måtte lære meg noen nye regler da jeg begynte å lage kjoler for henne. Man kunne ikke vise kløft, kjolene måtte ha en viss lengde – og ingen bar rygg. Men vi pushet grensene så ofte vi kunne, ler han.

Senere har han laget kjoler til flere i den britiske kongefamilien, blant annet Camilla, hertuginnen av Cornwall, og Sophie, grevinnen av Wessex.

Diana i 1985 iført en av Bruce Oldfields kjoler. Foto: AP Photo

– På 1980-tallet var jeg faktisk i Oslo også, på Skaugum og laget et par kjoler for dronning Sonja, skjønt hun var vel kronprinsesse da, sier Oldfield.

– Skaugum, det er det det heter ikke sant?

– Kjolen må levere

Kjendisdesigneren har klare meninger om hvordan han mener Meghan Markles brudekjole bør se ut.

– Enhver brudekjole, men særlig en som vil bli sett av milliarder av mennesker, må virkelig skille seg ut. Den kan ikke være for enkel, så hvis miss Markle er glad i enkle, glamorøse klær er hun nødt til å ta det opp et par hakk. Denne kjolen må virkelig levere varene, sier han bestemt.

– Fordi hun er så petite må hun ha noe kroppsnært, noe som er riktig for anledningen og som samtidig har noe storslagent over seg.

Meghan Markle var iført merket Ralph & Russo på forlovelsesbildene. Foto: Handout

Motemagasinet Vanity Fair har tidligere avslørt at Markle angivelig ikke skal ha bare én kjole, men to. Hun skal ha en tradisjonell brudekjole på mottakelsen og under seremonien, og så vil hun bytte til en glamorøs, mer sofistikert kjole på festen om kvelden.

De heteste designernavnene som sirkulerer er Alexander McQueen, som designet hertuginne Kates brudekjole, Ralph & Russo, merket som stod bak kjolen på Markles forlovelsesbilder og luksusmerket Erdem.

Hertuginne Kate i sin Alexander McQueen-brudekjole. Foto: © Toby Melville / Reuters

Oldfield håper en britisk designer står bak hvert fall én av kjolene.

– En del av meg håper at det blir en britisk designer, siden hun gifter seg inn i den britiske kongefamilien.

Store forventninger

En ting Oldfield mener taler til Meghan Markles fordel når hun skal velge brudekjole er alderen.

– Hun er en voksen dame, så hun bør ha en klar formening om hva hun ser bra ut i, hva hun vil ha og ikke ha. Yngre kvinner er ofte mer usikre, til dem pleier jeg å si: «Kvinn deg opp!», ler han.

Som designer har han én bønn til Markle.

– Gi meg noe å snakke om! Jeg vil ikke sitte der og si: «Åh ja, det er en hvit kjole med ermer...» Ikke sant?! Vi har lyst til å si: «Dette er en fantastisk kjole!», og jeg gleder meg.