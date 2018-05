To menn er tiltalt for drapet på Paul Simmons (25), et drapsforsøk i en leilighet på Holmenkollen, samt bedrageri av disse to.

Onsdag ettermiddag startet en av de tiltalte, som opprinnelig er fra Bergen, sin forklaring.

– Jeg har levd som en kriminell i Norge, ikke fordi jeg har trengt det, men jeg har funnet en spenning i det, sier bergenseren.

– Ikke ond

Mannen har erkjent bedragerier, men nekter for drap og drapsforsøk.

Han har livnært seg av bedragerier hele sitt voksne liv.

– Jeg har holdt meg til bedragerier, og Norge har lave fengselsstraffer i disse sakene, sier han.

Han fortsatte sin forklaring med å si at han ikke er ond, og at han ikke ønsker å skade noen.

– Det jeg har forstått av å være kriminell, er at det er ingen gevinst i å være kriminell. Det ødelegger livet ditt på alle måter. Du ødelegger alt rundt deg, sier han, og understreket at han ser hans handlinger har vært gale, men at han ikke har drept noen.

– Gått for langt

Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller har understreket at politiet ikke mener drapet på Simmons var planlagt, men at det var et bedrageri som gikk alt for langt.

– Handlingene er kyniske og viser at de er villige til å gå langt for å begå bedragerier, sier hun.

Bergenseren innrømmer at de skulle lure Paul Simmons.

– Utgangspunktet med Paul var å bedra ham for de oppsparte midlene på 600.000 kroner, men også ytterligere midler som kunne bedras ved lån, sier han.

Det var forsøkt tatt opp kredittkortgjeld på så mye som to millioner kroner på Paul Simmons navn like før han døde.

– Paul var en hyggelig fyr, men han drakk mye. Det er trist at han døde, men jeg har ikke drept ham, sier han.

Han forteller at han og den andre tiltalte, en mann fra sørlandet, først og fremst møttes for å begå bedragerier.

Festhelg

Bergenseren forteller at han og Simmons tok inn på et hotell rett ved Oslo Børs fredag 6. februar. Målet med helgen var å feste.

– Kvelden før festet vi. Vi dro ut, kom vekk fra hverandre, men møttes på hotellrommet igjen lørdag morgen, sier han.

Han forteller videre at de startet lørdagen med whiskey og kokain.

– Vi hørte på litt musikk, hadde noen samtaler, slappet av. Vi var utslitt etter festen. Jeg gikk ut i tre-tiden og var ute en liten time, sier han.

Sørlendingen var innom hotellrommet en times tid ved 16-tiden.

– Jeg hadde kjøpt noe kokain, eller det jeg trodde var kokain, og en kasse øl, samt noen burgere fra McDonalds, sier han.

Videre tok de det rusmidlet han hadde kjøpt, og som han trodde var kokain, samt at de spiste burgere.

Han påstår videre at han tok seg en dusj og at Simmons da lå på sengen og slappet av, hørte på musikk.

– Jeg så at han gikk mot bordet der rusmidlene lå, sier han.

Da tiltalte kom ut igjen fra badet, forteller han at Simmons var livløs.

– Jeg vet ikke hvor mye rusmidler han kan ha tatt. Da jeg var ferdig på badet var han livløs, jeg forsøkte å snakke til ham, slo til ham i ansiktet, det var ingen reaksjon. Jeg dro ham ned på gulvet, dro ham inn på badet for å spyle ham med kaldt vann for å se om det var noen reaksjon, sier han.

Deretter ringte han resepsjonen, som han ba ringe en ambulanse. Samtidig sier han at han forsøkte gjennopplivning.

– Ambulansepersonellet kom kort tid etter, og de tok over, sier han.

Aktor har vektlagt at tiltalte kunne ha opplyst ambulansepersonellet om at Simmons hadde fått i seg narkotika, og at utfallet da kunne blitt annerledes.

Selv hevder han at han trodde han hadde kjøpt kokain.

– Det var jeg som kjøpte feil dop. Dette er ikke enkelt for meg, dette har vært en veldig traumatisk opplevelse. Jeg er en bedrager, men ikke en drapsmann, sier han.

Drapsforsøk

Etter at moren gikk til politiet med sine mistanker om at sønnen var drept, startet politiet en etterforskning av de to. Da begynte de blant annet med avlytting og spaning.

I en leilighet i Holmenkollen en måned etter Simmons død, mener politiet at det samme de mener har skjedd med Simmons, er i ferd med å skje igjen.

De to tiltalte er der da sammen med en mann, som de ifølge tiltalen har dopet ned og begynt å kjøle ned, i den hensikt å sløve ham, slik at de kan lure til seg penger fra ham.

– Vi dopet ham ned for å få tilgang til hans bank-id, slik at vi kunne få pengene hans, innrømmer bergenseren.

– Men det er absolutt ikke snakk om at vi ville skade ham. Han sovnet i sofaen, og vi forsøkte da å vekke ham, ved å gi ham et kuldesjokk, sier han.

Ifølge tiltalen, kunne mannen ha død som følge av det de to gjorde. Dette nekter bergenseren for.

Mannen fikk behandling på sykehus etter at politiet tok seg inn i leiligheten, men overlevde.