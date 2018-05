Politiet tror «Vandreren» døde etter hytteinnbrudd

MYE OMTALT: Dette bildet ble brukt i media i forbindelse med etterlysninger og advarsler fra politiet om den nå avdøde «Vandreren» Terje Larsen. Foto: Arkivfoto

Terje Larsen (60), best kjent som «Vandreren», døde etter et hytteinnbrudd ved en hytte vest for Gjøvik torsdag 10. mai, mener politiet.