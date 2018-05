Onsdag morgen offentliggjorde Kensington Palace hvem som skal være prins Harry (33) og Meghan Markles (36) brudepiker og -svenner.

Øverst på lista er prins William (35) og hertuginne Kates (36) datter, prinsesse Charlotte (3).

I tillegg skal prins Harrys guddøtre Florence Van Cutsem (3), Ivy Mulroney (4) og Zalie Warren (2), samt Meghans gudbarn Remi (6) og Rylan Litt (7), være brudepiker og -svenner.

Prins Harry og Meghan Markle gifter seg lørdag i St. George's Chapel i Windsor Castle.

Også prins Williams eldste sønn prins George (4), prins Harrys gudsønn Jasper Dyer (6) og hans bror John Mulroney (7), blir brudesvenner.

MØTER LILLEBROR: Prins William ankommer St. Marys Hospital i London sammen med prins George og prinsesse Charlotte etter at hertuginne Kate fødte sitt tredje barn 23. april i år. Foto: AP

Avlyste etter hjerteinfarkt og paparazzi-avsløring

Meghan Markle har havnet i en vanskelig situasjon etter at det ble kjent at hennes far ikke kommer til det kongelige bryllupet, og dermed ikke kan følge henne til alteret.

STEPPER INN?: Meghan Markle sammen med moren Doria Ragland (t.v) under Invictus Games i Toronto i fjor. Foto: AP

Thomas Markle hadde nylig et hjerteinfarkt og skal ikke være i stand til å fly til England og Windsor fra sitt hjem i Mexico.

I tillegg ble det nylig avslørt at brudens far samarbeidet med en paparazzi-fotograf om en bildeserie.

TMZ skriver at Thomas Markle nå velger å holde seg borte fra bryllupet for å unngå å sette det britiske kongehuset i et dårlig lys.

– Mor overtar

Samtidig mener britiske medier nå å vite hvem som stepper inn for far Thomas Markle når bruden skal føres til alteret.

Flere britiske medier skriver at oppgaven trolig går til Meghans mor, Doria Ragland (61).

Telegraph skriver at Meghan kan velge å gå til alteret alene, eller at et medlem av kongefamilien følger henne.

The Sun mener imidlertid å vite at moren skal ha blitt bedt om å holde seg i beredskap i tilfelle det skulle skjære seg med faren.

​