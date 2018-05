De fem artistene i dansegruppa 5torytellers er fra Oslo og har kjent hverandre lenge. Gjennom denne sesongen av «Norske talenter» har de imponert både dommere og tv-seere med deres spektakulære dans.

Skjuler identiteten

5torytellers har valgt å skjule identiteten og har med det et brennende ønske om heller fokusere og fremheve dansen, og fortellingene de danser.

TERPING: 5torytellers terper og øver til finalen i Norske talenter. Foto: TV 2

– Artister snakker veldig ofte om hvordan de føler seg når de står på scenen. Det å ta på seg maske og ta bort uttrykket gjør at vi får jobbe så hardt med å vise hva vi føler når vi beveger oss. Det kommer tydeligere frem med masker, sier en av danserne til TV 2.

Satser internasjonalt

Veien for dansegruppa har vært lang og de har alle danset siden de var små. Noen har kjent hverandre hele livet og samholdet står sterkt. De har møttes gjennom dansen og jobbet beinhardt i et helt år for å prestere det de nå gjør i «Norske talenter».

– Veien videre går forhåpentligvis til scenene som vi har drømt om veldig lenge. Vi ønsker å prøve oss i utlandet og representere Norge på sitt aller beste. Vi er veldig disiplinerte og håper det går veien, sier 5storytellers.

Følelsesladet show

5torytellers skal levere et følelsesladet show i finalen, og har trent for harde livet, døgnet rundt den siste tiden. Nå gleder de seg til å komme seg opp på scenen i finalen og gi alt.

– Dette showet er dedikert til familiene våre, så det blir nok en emosjonell kveld for oss uansett hvordan det det går i finalen, avslutter 5storytellers.