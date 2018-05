Fylkesvei 110 i Fredrikstad er sperret i begge retninger, etter at politiet har stanset en bil som inneholdt en ustabil håndgranat.

– Vi fikk melding om at to menn hadde snoket rundt ved et bygg og vist mistenkelig adferd. Før vi rakk fram til bygget kjørte de avgårde, og vi stoppet bilen på Mosseveien, sier operasjonsleder Ronny Årstein til TV 2.

Da politiet stoppet bilen, ga føreren dem beskjed om at det lå en håndgranat i bilen.

– Han sa vi burde være litt forsiktige ettersom det lå en granat i bilen. Da fjernet vi oss fra bilen, sier operasjonslederen.

Politiet opplyser til TV 2 at mannen er en kjenning av politiet.

En gangvei i nærheten er sperret av og nærliggende hus er evakuert. Bombegruppa er på vei til Fredrikstad for å sikre håndgranaten.

– Vi har kontroll på situasjonen nå, og har evakuert og sperret av nødvendige steder, sier Årstein.

Ifølge Fredrikstad Blad var begge de to i bilen ruspåvirket. De er tatt med til politistasjonen for avhør.

Politiet dirigerer trafikken til omkjøringsvei på stedet, og sier sperringene ikke skal medføre store trafikale utfordringer. Busser kommer også forbi på omkjøringsvei, opplyser politiet.