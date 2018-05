Everton bekrefter i en pressemelding Sam Allardyce (63) har forlatt stillingen som manager.

– Det måtte skje. Han har på mange måter fullført oppdraget med å holde dem. Men negativiteten som følger med ham gjør at de som klubb ikke kunne gå inn i en ny sesong med ham. Da hadde det vært en giftig stemning. Det har vært så mange omganger som er blitt etterfulgt av buing. Han kan føle seg urettferdig behandlet, men for en klubb som Everton så handler fotballen om mer enn poeng. Det handler om måten du går til jobben på. Måten du angriper kamper på. Og jeg føler at dette er en riktig beslutning, sier TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt.

Snudde skuten, men kastes over bord

Manager-veteranen tok over klubben på en 18-måneders avtale i november da klubben skilte lag med Ronald Koeman etter en elendig start på sesongen. Allardyce fikk jobben med å redde klubben fra nedrykk, noe han klarte med å lede dem til åttendeplass.

– Sam ble hentet inn på et krevende tidspunkt forrige sesong for å gi oss stabilitet, og vi er takknemlige for at han gjorde det. Likevl har vi kommer til beslutningen, som del av vår langsiktige plan, at vi kommer til å ansette en ny manager i sommer, og vi starter med den prosessen umiddelbart, sier administrerende direktør Denise Barrett-Baxendale.

Misfornøyde supportere

Everton underpresterte kraftig i starten av sesongen etter å ha spredd om seg med penger etter salget av Romelu Lukaku. Kjøpene ga imidlertid ikke avkastning og Koeman måtte betale prisen.

Allardyce ble erstatteren, men til tross for bedre resultater har misnøyen vært stor mot 63-åringen. Flere har vært uenig i måten han har fått klubben opp på beina igjen på, og selv var han ikke optimistisk til egen fremtid etter 1-3-tapet for West Ham i sesongavslutningen i helgen. Nå er han ferdig i nok en Premier League-klubb, mens jobbløse Marco Silva er favoritt til den nå ledige jobben.

– Everton er i en rar posisjon. Det er dritvanskelig å ta steget opp i topp seks, og forventningene er deretter. Det betyr at sjuendeplass er det eneste man godtar, men det er også kanskje bare for én sesong, før de igjen begynner å bli utålmodige. De havner i en litt merkelig «dødens posisjon», der de er langt unna de seks beste lagene, og så er de ikke så veldig mye bedre enn de andre. Det i seg selv er en greie som er litt vond for Everton-fansen, og som de egentlig ikke vil finne seg i veldig lenge. Det å ligge litt ambisjonsløst bak der, uten å nærme seg den andre gjengen, er ikke noe Everton-fansen liker, sier Thorstvedt.

Everton forsøkte å hente Silva som erstatter allerede i november, men Watford stod imot og ønsket om å hente portugiseren til Goodison Park ble ikke oppfylt. Silva ble senere sparket fra jobben som Watford-manager, og kan nå omsider ende opp i Everton.

– Det er jo litt ironisk hvis det faktisk går gjennom. Det var jo ikke bra det som skjedde i Watford. Han hadde så mange muligheter til å distansere seg fra de spekulasjonene som var uten å ta dem, og det er vel fair å si at det hadde en ganske drastisk innvirkning på jobben han gjorde der. Men hvis den signeringen går gjennom, så er det noe jeg synes er artig og som jeg har forhåpninger til, sier Thorstvedt.