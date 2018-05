I begynnelsen av mai spådde meteorologene en fin 17. mai, hvor den beste sjansen for godvær på nasjonaldagen lå i Midt-Norge.

De siste dagene har nordmenn fått skikkelig sommertemperaturer, og mange har fryktet at dette ville få en brå slutt like før den store dagen.

– Et høytrykk gir oss stort sett fint vær i Sør-Norge fram til tirsdag. Usikkerheten starter onsdag. Prognosene tilsier at været snur 16. mai, sa vakthavende meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen, til TV 2 for noen dager siden.

Lavere temperaturer

Onsdag sier vakthavende meteorolog Beate Tveita at værmeldingen for 17. mai er helt klar.

Nedbørsområdene med kjøligere luft som i dag strekker seg fra Trondheimsfjorden og sørover til Vestlandet, beveger seg østover. Dette fører til at Østlandet vil oppleve litt regn på morgenen av 17. mai. I Oslo anslår Tveita at regnet vil gi seg før klokken 08.00.

– Regnet gir seg raskt utover dagen. Da blir det opphold og etter hvert lettere skydekke og perioder med sol. Lenger øst enn hovedstaden, fra Østfold og nord mot Trysil, vil det regne hele formiddagen. Så gir det seg der også, sier Tveita.

Temperaturene vil være merkbart lavere enn de har vært de siste dagene. Dette gjelder for øvrig hele landet.

– På Sørlandet og Vestlandet blir det ganske fint vær i hele morgen. Selv om temperaturene er lavere enn de har vært, kommer de opp mot 13-14 grader utover dagen. På Østlandet kan det bli i underkant av 20 grader etter hvert som solen kommer, sier meteorologen.

– Ganske greit

I Trøndelag blir det omtrent det samme været som på Vestlandet, altså opphold og en del sol. I Nordland blir det ikke like fint, med større perioder med skyer.

– Det samme gjelder nordover i Troms og Finnmark. Helt øst i Finnmark kan det bli litt som på Østlandet, med regn i morgentimene, sier Tveita.

Utover ettermiddagen kan Lofoten og Vesterålen forvente noen regnbyger. På kvelden vil disse bygene bre seg til ytre del av Troms, og enda senere til Nordland og nord i Trøndelag.

– Kort oppsummert blir det opphold og ganske greit vær i store deler av landet. På Østlandet og i Finnmark kan det komme litt regn på starten av dagen, sier Tveita.

Det blir altså ikke den samme sommerstemningen vi har kunnet nyte de siste dagene, men det blir fortsatt mer enn bra nok til å spise et par is.