Proffgolfer Lucas Glovers (38) kone Krista Glover (36) ble i helgen arrestert etter at hun gikk til angrep på både mannen og svigermoren.

AP melder at Krista lørdag kveld ble siktet for vold i eget hjem, og for å ha motsatt seg arrestasjon.

Hun ble løslatt søndag, mot en kausjon på omtrent 20.000 kroner.

På Twitter bekrefter Lucas Glover at kona ble arrestert, men skriver samtidig at han håper at hun blir frikjent.

«12. mai var min kone og mor involvert i en krangel som førte til at politiet ble tilkalt. Alle har det bra. Selv om Krista dessverre ble siktet, stoler vi på at rettssystemet kan avdekke hva som faktisk skjedde, og at Krista blir frikjent i denne private saken», skriver US Open-vinneren.

Og:

«Vi takker dere for å respektere vårt privatliv mens vi jobber oss gjennom denne uheldige situasjonen».

ARRESTERT: Krista Glover på politiets arrestasjonsfoto etter pågripelsen lørdag. Foto: Politiet

Angrep etter golftabbe

Krangelen fant sted i huset paret leier i Ponte Vedra Beach i Florida etter at Glover bommet på det 54. hullet under The Players Championship.

Glover måtte ty til 78 slag for å komme seg gjennom tredje runde, og dette reagerte kona sterkt på.

Miami Herald skriver at golfstjernen i avhør har fortalt politiet at kona ofte blir voldelig når han ikke spiller bra i turneringer.

Nettstedet skriver at Krista og ektemannen røk i tottene på hverandre da de kom hjem, og at Lucas' mor Hershey Glover (62) forsøkte å megle mellom de to.

Det hele skal ha skjedd foran parets to barn på fem og to år.

Krista, som skal ha vært beruset, gikk deretter til angrep på svigermoren. Da Lucas stilte seg mellom dem, skal også han ha blitt angrepet.

Både han og moren skal ha fått flere kuttskader på armene, men de skal ikke ha ønsket medisinsk hjelp da Krista ble pågrepet.

KYSS: Lucas Glover kysser trofeet etter å ha vunnet US Open på Bethpage State Park's Black Course i Farmingdale i New York i 2009. Foto: AP

«Taper og pingle»

I avhør fortalte Lucas at han hadde fått nok av konas raseri etter golftabbene hans.

«Når han spiller en dårlig runde golf, starter Krista en krangel med ham og forteller ham at han er en taper og ei pingle, og at han må sparke alle og at hun og barna forlater ham hvis han ikke vinner, og at han da aldri får se barna igjen», står det i rapporten, som er blitt publisert i flere amerikanske medier.

Krista forsøkte å motsette seg arrestasjonen.

Etter å skrikende ha blitt påsatt håndjern, krøllet hun beina rundt døra på politibilen i et forsøk på å ikke bli kjørt bort fra stedet.

Truet politibetjenter med oppsigelse

36-åringen skal ha truet politibetjentene med at de kom til å miste jobben etter at hun fikk fortalt om arrestasjonen til golforganisasjonen Professional Golfers' Association (PGA) og dommeren.

Politiet måtte til slutt bruke makt for å få Krista inn i baksetet.

Krista må møte i retten 31. mai. Ifølge Golf.com risikerer hun opp mot to års fengsel.

​