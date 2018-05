Her kommer Norske talenter-finalist Rune Carlsens (43) oppskrift på hvordan du kan løse en Rubiks kube uansett utgangspunkt.

Oppskriften har sju steg og krever at du følger algoritmene. Før du begynner anbefales det å lære seg hvordan fingrene bør plasseres når du holder kuben, og hva de ulike trekkene kalles. Se gjerne videoen først – så kan du bruke teksten under som en «huskelapp».

Steg 1 - White Cross:

Først skal du lage et hvitt kryss på den siden der den hvite midtbrikken sitter. Finn riktig endebrikke på motsatt side og snu på plass. Dersom noen er snudd, bruk denne algoritmen:

R' - U - F' - U'.

Steg 2 - Hjørner på lag 1:

Hold white cross opp. Sett brikke som skal inn i topplaget nede til høyre. Gjenta formel til den er på plass:

R' - D' - R - D.

Steg 3 - Endebrikker på lag 2:

Finn frem til en endebrikke som ikke er gul. Dersom alle de aktuelle brikkene i topplaget er gule må du gjøre formelen for å frigjøre riktige brikker. Når endebrikken skal flyttes mot høyre gjøres følgende formel:

U - R - U - R' - U' - snu hele brikken ett steg mot venstre - L' - U' - L - U.

Når endebrikken skal flyttes mot venstre gjøres følgende formel:

U' - L' - U' - L - U - snu hele brikken ett steg mot høyre - R - U - R' - U'.

Steg 4 - Yellow Cross:

Lag et gult kryss i topplaget med følgende formel:

F - R - U - R' - U' - F'.

Steg 5 - Endebrikkene skal matche midtstykkene:

Her kan situasjonen din variere. Dersom du har ingen på plass, gjør formelen. Dersom du har to som passer, plasser dem foran og bak. Dersom du har to og de er i en L-formasjon, plasser dem bak og til høyre. Gjør følgende formel:

R - U - R' - U - R - U - U - R' - U.

Steg 6 - Gule hjørner:

Sirkuler hjørnebrikkene til de er på korrekt plass med følgende formel:

U - R - U' - L' - U - R' - U' - L.

Steg 7 - Snu hjørnene:

Her er det viktig at du kun snur det øverste laget for hver korrigering du gjør. Ikke bry deg om at det kan se ut som om du roter til alt annet på kuben. Til syvende og sist er alt på plass. Bruk nede til høyre som utgangspunkt, og gjør følgende på alle hjørner som ikke er korrekte:

R' - D' - R - D.