17. mai betyr for mange store folkemengder, barnetog og fulle gater.

I de store byene kan nasjonaldagen være en folksom affære, og i de travle gatene er det lett å komme bort fra hverandre.

– Det skjer hvert år at barn kommer bort fra foreldre. Heldigvis finner man hverandre som regel raskt igjen, men det er veldig skremmende når det skjer, sier Kjersti Løvik, leder for Landsråd Hjelpekorps i Røde Kors, til TV 2.

Også politiet i Oslo forteller at barn i ulike aldre kan komme bort fra foreldrene sine på nasjonaldagen.

– I den teknologiske verden vi lever i er det færre henvendelser om dette enn før, ettersom mange barn er utstyrt med mobil. Det er ingen stor utfordring, men det skjer hver eneste 17. mai, forteller stabssjef i Oslo politidistrikt, Martin Strand.

Anbefaler tusj

Tryg Forsikring anbefaler å merke barna med tusj før man begir seg ut i folkemylderet.

– Ta en vannfast tusj og merk barna med navn og mobilnummer. Skriv det helst direkte på huden på underarmen, men inne i klærne eller på et armbånd kan også fungere så lenge det er lett synlig. Sørg for at barna forstår og husker at de har mamma eller pappas telefonnummer på seg, sier Øyvind Setnes, forebyggingsekspert i Tryg Forsikring.

Dette gjør du hvis barnet blir borte Merke barna med barnets navn og mobilnummeret til en av de pårørende. Det beste er å skrive med vannfast tusj på underarmen. På et armbånd eller på klærne er også bra.

Fortell barna hvorfor dere gjør dette, at de kan be politi eller andre voksne om hjelp til å ringe mamma eller pappa ved å vise de armen med mobilnummeret.

Snakk med barna på forhånd. Avtal hva man skal gjøre, å enten bli stående på samme sted eller gå til et bestemt møtested hvis dere kommer bort fra hverandre.

Større barn bør lære seg deres egen adresse samt foreldrenes fornavn og etternavn. Dersom man kommer bort fra hverandre, hold hodet kaldt – det ordner seg.

Er det mer enn én voksen i følget, er det viktig at noen blir igjen på samme sted. Ofte finner barn tilbake til der de var.

Hvis dere har en avtale om hvor dere skal møtes, gå dit.

Ser du politi i nærheten, ta kontakt. Barna går ofte der det er politifolk eller en politibil.

Ring politiet. På 17. mai har politiet kontakt med Røde Kors-stasjonene for bortkomne barn i flere av de store byene. Kilde: Tryg Forsikring

Setnes anbefaler også å lære barna å ta kontakt med politiet dersom de har kommet bort fra foreldrene.

– Lær barna at politiet er deres beste venn hvis de kommer bort fra mamma og pappa 17. mai, sier han.

Oslo-politiet sier seg enig i dette rådet:

– Ta en prat med barna på forhånd, og be dem ta kontakt med folk i uniform, enten politiet eller Røde Kors, om de mister foreldrene, sier Strand.

Han anbefaler også å avtale faste møtepunkter med barn som er gamle nok til det, slik at man kan finne hverandre igjen dersom man mister hverandre.

– Dropp nye sko

RØDE KORS: Leder av landsråd hjelpekorps, Kjersti Løvik. Foto: Hagen, Fredrik

Røde Kors har mange hjelpekorps rundt om i landet. I de fleste store, men også mindre byer, er det sanitetsvakt på 17. mai. De tar

– Mye kan skje når mange mennesker er samlet. Noen steder er det varmt, så folk får heteslag, mens andre er kalde og trenger ullpledd. Det er ytterpunkter, forteller Løvik i Røde Kors.

Løvik anbefaler foreldre å tenke over hvilke sko de kler på barna på den store dagen.

– Unngå nye sko, og husk gnagsårplaster. Mange velger å gå med nye sko denne dagen, men det kan være utrolig vondt dersom man får gnagsår, sier hun.

– Husk i tillegg solkrem, nok væske eller ulltøy, alt avhengig av hvordan været er på ditt sted. Solbrente eller kalde barn er ikke gøy, sier Løvik