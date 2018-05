Kevin Lapeire (31) og Dietwin Haegeman, er tiltalt for et usedvanlig brutalt drap i Belgia, skriver The Telegraph.

De to var partnere i en underholdningsgruppe kalt «Clown Tobi» der Lapeire var kloven Asperin, mens Haegeman var en tyrolerkledd jodler. De har deltatt på Belgias got Talent, og Lepeire er tidligere kåret til den beste klovnen i Be-ne-lux-landene.

Ekskjærester

Drapsofferet omtales som Caroline D, skriver Telegraph - som siterer belgiske medier. Hun skal ha hatt et forhold til Lapeire, men han skal ha hatt problemer med å komme overens med tenåringsbarna hennes. Caroline (47) gjorde det slutt med Lapeire i forrige uke.

Lapeire og Haegeman skal ha tatt seg inn i boligen til Caroline og barna som ligger i Ostend i Belgia, søndag kveld, i det som ligner et rent hevntokt.

Bant fast barna

De skal ha bundet barna som er 12, 15 og 17 år gamle og terrorisert dem før de til slutt drepte moren deres foran øynene på dem.

– Det er for grusomt til å være sant, har barnas far uttalt til den belgiske avisen Het Laatste Niews.

Lapeire skal angivelig ha sagt til barna at han ikke lenger var sykehusklovn, men krimklovn, og at dette var måten han kom til å bli berømt.

– Jeg er et monster

«Jeg er et monster. Jeg vet det», lo han før han ringte barnas skole for å si at de ville komme for sent på mandag. Han skal angivelig ha filmet drapet.

Lapeire og Haegeman forlot boligen og stakk hver for seg. Den døde kvinnen ble funnet i garasjen dagen etter, og barna ble frigjort fra repene.

Lapeire ble så funnet på toppen av en 13. etasjers bygning der han veivet med en pistol. Han filmet direkte over Facebook, og begynte etter hvert å skyte. Han overga seg etter å ha vært omringet av politi i flere timer.