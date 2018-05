Rettssaken mot de to mennene, en bergenser og en sørlending i 30-årene, som er tiltalt for drap på Paul Simmons (25), drapsforsøk på en mann i en leilighet i Holmenkollen, samt bedrageri av begge disse, fortsatte onsdag.

Onsdag formiddag inntok moren til Paul Simmons vitneboksen.

Både påtalemyndigheten og hennes bistandsadvokat Gunhild Lærum sier at det er takket være henne at det foreligger noen tiltale.

– Fikk sjokk

Moren fortalte om hvordan en av de tiltalte var den som overbrakte budskapet om at sønnen lå på sykehus.

– Søndag 8. februar var dagen som forandret livene våre for alltid. Det var morsdag. Rundt klokken tolv ringte det på døra, og da var det en av de tiltalte som sto på døra.

Videre forteller hun at den tiltalte ba henne sette seg, og at sønnen lå på hjerteovervåkningen på Ullevål sykehus.

– Jeg fikk helt sjokk, det kan ikke beskrives hva jeg tenkte og følte, sier hun.

Like etter gikk moren og en av de tiltalte ut, og han kjørte henne til sykehuset.

– På sykehuset forklarte en lege og sykepleier situasjonen, og det var ikke så håpefult, men de skulle gjøre alt de kunne, sier han.

Den tiltalte spurte da legen om et spørsmål moren virkelig bet seg merke i og senere ikke har klart å glemme.

– Dersom han våkner, vil han da ha hukommelse?

Dette syntes moren var et rart spørsmål, og hun fikk en mistanke om at det da kanskje kunne være noe de ikke ville at sønnen skulle våkne og fortelle om.

På dette hotellrommet i Oslo sentrum fikk Paul Simmons i seg en overdose. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Ville ha svar

Ifølge de tiltaltes forklaring var det kun bergenseren som befant seg på rommet. Moren ba sørlendingen om å få ham til sykehuset, noe han til slutt klarte.

– Jeg spurte da hvorfor han bare hadde stukket av. Da svarte han at han hadde opplevd noe liknende på et college i USA. Det var varselbjelle nummer to, sier hun.

Mandagen etter at sønnen fikk i seg overdosen, ble det klart at han var hjernedød, og at respiratoren snart skulle skrus av.

– Da ringte jeg sørlendingen og sa han var død. Den gråten jeg hørte i andre enden hørtes veldig falsk ut, sier hun.

På sykehuset hadde også sørlendingen, ifølge moren, fortalt overlegen at det var han som var nærmeste pårørende av Paul – at moren var bortreist og at sønnen ikke var på talefot med faren og søsteren. Dette var løgn.

At han ikke hadde kommet til moren før, forklarte han med følgende: at han hadde forsøkt å ringe henne kvelden før, samt at han hadde vært på døra og ringt på den natta.

– Dette kan ikke stemme. Vi hadde en hund på den tiden, og den ville varslet om noen oppsøkte oss om natta, sier hun.

Dro til leiligheten

Uken etter dødsfallet dro moren hjem til leiligheten.

– Jeg skulle se om det var noe post. Det var 5-6 brev angående kredittsjekk, der det sto at det ikke var noe å bemerke. Og så var det masse kredittkort der. Paul hadde aldri hatt et kredittkort i hele sitt liv, hadde aldri tatt opp noe lån, sier hun.

Hun sier hun med en gang tenkte at dette ikke kunne stemme.

– Jeg tok med meg all posten i en bærepose og tok med meg brevene til banken hans, og jeg ba om å få en kontoutskrift, sier hun.

På kontoutskriften ble det klart at det var overført 200.000 kroner fra Simmons til sørlendingen. Fredag 6. februar, dagen før overdosen, hadde det gått et beløp på 130.000 kroner til sørlendingen. 24 timer senere døde Simmons.

– Tilfeldig? Nei, det tror jeg absolutt ikke. Da det siste beløpet var overført, var det kun lommerusk på kontoen hans, sa hun.

Dette gjorde at moren gikk til politiet.

Anmeldte

Først dro moren til Lillestrøm politistasjon, men der ble hun sendt videre til politistasjonen på Grønland.

16. februar, en uke etter dødsfallet, anmeldte hun da sørlendingen og bergenseren for fire punkter:

Svindel og bedrageri. Identitetstyveri. Forfalskning av signatur. Overlagt drap.

– Da satte de i gang etterforskning umiddelbart, sier moren