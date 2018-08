Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Broom! Lurte på om dere kunne tipse meg om en elbil til med god plass til en familie på 5? Som også har plass til barnevogn og hundebur? Vi har Ford S-Max i dag. Er det kun Nissan NV200 som har den beste plassen eller har dere noen andre tips?

Benny svarer:

Hei på dere! Har du kjørt Ford S-Max så er du allerede litt bortskjemt både med gode kjøreegenskaper og plass. Men det finnes noen alternativer i alle fall. Selv om de er ganske forskjellige – både i pris og fasong.

Den første som jeg tenker på er Tesla Model X. Dyr, overlegen på rekkevidde, velutstyrt og med svært gode ytelser og kanskje en liten dose snobbe-faktor som ikke alle har sansen for. Prisene starter på rundt 850.000 for helt nye og for rundt 650.000 for brukte.

Jeg har også et par andre alternativer – i helt andre enden av skalaen. Den ene er du inne på selv. Nemlig Nissan NV200. Det er egentlig en Nissan Leaf i «kassebil-klær» og som kassebiler flest byr den på god plass.

En godt bevart hemmelighet

Baksetet byr på god plass.

Ett tredje alternativ er egentlig en litt godt bevart hemmelighet, men det er på mange måter en veldig smart bil. Jeg snakker om Renault Kangoo Maxi Electric. Bilen koster fra rundt 260.000 kroner. Som femseter! Den byr på fleksibelt interiør og en del smarte løsninger. Bilen er veldig enkel, men funksjonell og sjarmerende. Du har liksom det du må ha og ikke så veldig mye mer.

Bilen kan gjøres om til varebil.

Her får du garantert med både barnevogn og hundebur. Baksetene kan felles ned enkeltvis, bagasjerommet har rette vegger og er lett å utnytte. Den laster faktisk 1,3 kubikkmeter, før du slår ned baksetene. Den leveres også med elektrisk forvarmer og en dieselvarmer for økt rekkevidde på kalde dager. Rekkevidden er forresten oppgitt til 270 km (NEDC-normen) som trolig vil gi rundt 200 km på sommerstid og en del mindre på vinteren.

Jeg mener at dette er en litt annerledes elbil med overlegent god plass for pengene, verdt å sjekke ut.

Lykke til med elbil-kjløp til familien!

