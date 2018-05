Meghan Markle (36) møtte prins Harry (33) sommeren 2016.

De to møttes på en blind date, og visste lite om hverandre. Det var en venninne av Markle som spleiset de to.

Nå, under to år senere, skal de to gifte seg i St. George's Chapel i Windsor.

Oppvekst

Meghan ble født i 1981 i Los Angeles i California. I englenes by vokste hun opp med en mor som var yogalærer og en far som jobbet i tv- og filmbransjen.

Da Meghan var seks år skilte foreldrene seg.

Hun har en bachelorgrad i teater og internasjonale studier fra det prestisjetunge universitetet Northwestern. Hun var også praktikant ved den amerikanske ambassaden i Buenos Aires i Argentina.

MOR: Doria Ragland skal delta i bryllupet. Foto: Stella Pictures

– Hun hadde alt som trengs for å bli en vellykket diplomat, sier Mark Krischik, Meghans overordnede i Buenos Aires, til nyhetsbyrået AFP.

Meghan viste allerede fra ung alder et stort engasjement for kvinners rettigheter, som også har fulgt henne videre i livet. Ifølge lokalavisen Orlando Sentiel klarte Meghan som 11-åring å få et selskap til å endre ordlyden i en reklame for vaskemiddel, slik at den ikke rettet seg spesielt mot kvinner.

Ferdig som skuespiller

Gjennom Hollywood-oppveksten fikk Meghan tidlig interesse for skuespillerbransjen.

Hun slo for alvor gjennom med en av hovedrollene i den populære advokatserien «Suits» i 2011. I fjor høst ble det kjent at Meghan skulle slutte i serien.



Like etterpå slettet hun også sine populære kontoer på Instagram og Twitter, som et ledd i forberedelsene til å bli en del av kongefamilien.

«SUITS»: Meghan spilte rollen som Rachel Zane i den populære dramaserien. Foto: Stella Pictures

Skilsmissen

I 2004 ble Meghan sammen med filmprodusenten Trevor Engelson (41) fra New York. I 2011 giftet de seg på Jamaica.

Ekteskapet varte imidlertid bare noen år – i 2013 tok paret ut skilsmisse. Kilder skal ha det til at bruddet skyldtes vanskeligheter med å takle avstanden mellom de to, ifølge The Telegraph. Meghan fikk rollen i «Suits» før bryllupet, og flyttet til Toronto i Canada for å filme like etterpå.

I 2017 ble det kjent at Engelson, ifølge magasinet Deadline, er i gang med å lage en komiserie som handler om en mann som blir dumpet – og at ekskjæresten blir sammen med en britisk prins. Fiksjonsserien skal visstnok dreie seg om å dele foreldreomsorg i denne situasjonen.

Markle og Engelson fikk ingen barn sammen.

EKSMANN: Meghan Markle og eksmannen Trevor Engelson. Foto: Stella Pictures

Familiedramaet

Under bryllupsplanleggingen og tett opp til lørdagens vielse har Meghans familie fått stor oppmerksomhet.

Hennes halvbror, Thomas Markle Jr. (51), vakte stor oppsikt da han skrev et brev til prins Harry og advarte ham mot å gifte seg mot Meghan. I brevet skrev han at Meghan var en «overfladisk, grunn, innbilsk kvinne som kommer til å gjøre deg og den kongelige familiens arv til latter».

Senere trakk han tilbake uttalelsene, og fortalte at han angret.

Verken halvbroren eller andre av Meghans halvsøsken skal være invitert i bryllupet. TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland har imidlertid tidligere fortalt at Meghan søster kan finne på å dukke opp i bryllupet, til tross for at hun angivelig ikke er invitert.

Også Meghans, far Thomas Markle (73), har fått søkelyset vendt mot seg den siste tiden. Først ble det kjent at han var den som skulle følge datteren ned kirkegulvet. Etter mye fram og tilbake bekreftet faren nylig at han ikke kommer i bryllupet. Årsaken skal være en hjerteoperasjon han må gjennomgå.

FAR: Meghan Markle vokste opp med faren fram til foreldrene skilte seg. Senere flyttet faren til Mexico. Foto: Stella Pictures/Coleman-Rayner

Kensington Palace har opplyst at denne situasjonen har vært vanskelig for Meghan i dagene før bryllupet.

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland, tror at Meghan selv ønsker å stifte sin egen familie raskt etter bryllupet.

– Meghan skal være svært interessert i starte en familie så raskt som mulig. Hun er jo også etter hvert blitt 37 år, faktisk like gammel som da prinsesse Diana gikk bort i 1997, sier han.

– Amerikansk impulsivitet

Totland forteller at den kommende hertuginnen allerede har skapt seg et varemerke i Storbritannia. Hun har fått skryt ved en rekke anledninger for hvordan hun forholder seg til folk.

– Meghan Markle har allerede i forlovelsestiden vist at hun trives med representasjon, og at hun er flink til å få kontakt med folk, både gamle og unge, sier han.

POPULÆR: Meghan er populær blant mange briter, og har flere ganger vist at hun trives med å hilse på fremmøtte ved ulike arrangementer. Dette bildet er fra et besøk i Belfast i mars. Foto: Kelvin Boyes

Kongehuseksperten tror Meghans amerikanske bakgrunn vil bli ekstra tydelig i møte med det britiske kongehuset.

– Hun har i utgangspunktet en amerikansk impulsivitet, som er veldig sjarmerende, og må nok i mange sammenhenger måtte tilpasse seg den kongelige protokoll. Men jeg tror det er like viktig at hun får lov til å være seg selv i sin nye rolle og posisjon. Jeg er overbevist om at hun da vil hun kunne bli et stort aktivum for kongefamilien, sier han.

Han forteller også at Meghan vil få en tydelig rolle i kongehuset.

– Som prins Harrys hustru vil Meghan bli et aktivt medlem av den britiske kongefamilien, på samme måte som hertuginne Kate, grevinne Sophie og prinsesse Anne. Harry er etter hvert havnet langt bak i arverekken til den britiske tronen, men han er Dronningens sønnesønn med viktige oppgaver, og Meghan vil være hans beste støtte. Etter hvert vil hun nok få egne få egne representasjonsoppgaver og egne beskytterskap.