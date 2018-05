Fylkesordfører Ragnhild Vassvik la fram resultatet av folkeavstemningen om den vedtatte sammenslåingen mellom Finnmark og Troms på fylkeshuset i Vadsø onsdag formiddag klokken 9. Avstemningen ble holdt mellom 7. og 14. mai.

Massivt nei

– Vi har et resultat, og det er godt, det er veldig godt, sa Vassvik.

– 87 prosent er massivt, fastslo hun.

Hun kaller folkeavstemningen historisk og er spesielt kritisk til opposisjonspartienes og også Høyres forsøk på å spre negativitet om folkeavstemningen.

– Det mest skuffende har vært at også opposisjonspartiene i Finnmark, som Høyre, har gjort sitt for å spre negativitet rundt finnmarkingenes mulighet til å si sin mening om en så viktig sak. Det er skuffende, sa Vassvik.

– Finnmarkingene lot seg likevel ikke skremme, sa Vassvik.

Valgdeltakelsen var på 58 prosent, det er det samme som ved kommunevalget i 2015, mens det ved stortingsvalget i 2017 var 72,6 prosent av finnmarkingene som møtte frem.

Bare 5198 av de stemmeberettigede valgte å stemme på selve valgdagen, mens 26.662 stemte på internett. I 14 av 19 kommuner stemte over 90 prosent nei.

Får neppe betydning

Selv om finnmarkingene har sagt et rungende nei til sammenslåing er det langt fra sikkert at de klarer å stoppe den.

Kristelig Folkeparti er på vippen i STortinget og stemte sammen med regjeringspartiene for å slå sammen de to fylkene.

– Det er to Storting som har fattet beslutning om dette. Det står KrF fast på. beslutningen om sammenslåing av fylkene er for å flytte oppgaver ut til regionene. Det er det saken handler om for KrF, sier partiets informasjonsmedarbeider Dag Fedøy til TV 2 etter at resultatet er klart.