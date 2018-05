Gå på «jakt» etter gode og smaksrike pølser i kjøttdisken. Smak og kvalitet på pølsene og pris henger sammen. Sjekk at pølsene du velger har et høyt kjøttinnhold, er laget med naturtarm og er røkt med ekte røyk, ikke sprøytet med røykaroma.

Velger du pølser som er merket med Spesialitet, er de godkjent som en unik smaksopplevelse av en fagjury med peiling. Dette er pølser laget med de beste råvarer og kjærlighet fra dyktige fagfolk.

Innbakte pølser

Innbakte pølser smaker like godt til små som til store. «Pakk» pølsene inn i halvtint butterdeig eller ferdig pizzadeig. Fyll: revet hvit ost, tørkede urtekrydder

Skjær deigen i remser og surr rundt pølsene. Dryss med ost og krydder.

Legg pølsene på et stekebrett og stek i varm stekeovn ved 200°C i ca. 15 min. Eller grill dem i en folieform eller på rist med dobbel aluminiumfolie under lokk.

Pølsetilbehøret kan oppgraderes!

Velg fine eller grove pølsebrød, finnes også som brioche, eller velg gode potetlomper. Server pølsebrødene lune. Varm opp og legg i en i kurv med et klede over.

Potetsalat/potetstappe laget på gode, melne poteter.

Salat av finhakkede grønnsaker og mango, ananas eller melon.

Guacamole:

Del 2 avocado i to, ta vare på stenene. Skrap ut kjøttet, press over litt sitron eller lime for å beholde fargen og for smak, tilsett 1 krm salt, 1 fedd finhakket hvitløk, pepper, 1-2 ss olivenolje og 2 ss sweet chilisaus. Rør sammen. Legg i avocadosteinen i skålen, de vil gjøre at guacamole friske grønnfargen holde seg.

Tomatsalsa i stedet for ketchup

2-3 modne klasetomater

1 fedd hvitløk

1/2 finhakket frisk rød chili (kan sløyfes)

1-2 ss chilisaus

1 ss olivenolje

salt, pepper

Finhakk tomater og hvitløk og bland med chilisaus (eventuelt ketchup), smak til med salt og pepper og eventuelt finhakkede urter som basilikum eller koriander.

Syltet rødløk:

1 rødløk

½ dl eddik eplecidereddik/hvitvinseddik

½ dl vann

1 dl sukker

Syltet rødløk kan lages i god tid/dagen før servering. Holdbar i kjøleskapet 8-10 dager.

Kok opp eddik, vann og sukker. Skjær rødløken i tynne ringer og hell over den varme laken.

En liten søt dessert etter pølsemiddagen hører med

«Eton mess» er en klassisk engelsk dessert. Wenche har laget en norsk 17. mai-versjon.

Legg lagvis lettpisket krem/vaniljekesam, grovknuste marengs/pikekyss, grovknuste jordbær smakt til med sukker og sitron. Avslutt med hele jordbær, pikekyss, mynteblader og eventuelt hakkede nøtter eller revet sjokolade.

Kan anrettes porsjonsvis i glass eller til flere i et pent serveringsfat med kanter.​