Saken oppdateres!

Arrangørene av Sykkel-VM, Bergen 2017, møtte i en såkalt skiftesamling i Bergen tingrett onsdag formiddag. I den midlertidige rapporten kommer det frem at VM-arrangørene har et samlet krav fra kreditorer på over 108 millioner kroner.

Den eksakte gjelden er 108.013.365,21 kroner. Det kommer fra 107 ulike krav.

Bergen 2017 har like i overkant av 8,2 millioner kroner på bok.

Da arrangøren ble slått konkurs i Bergen tingrett i mars, mente om lag 80 kreditorer mente at de ikke hadde fått pengene de hadde krav på etter VM. Kravene utgjorde totalt mellom 70 og 80 millioner kroner.

Bostyrer Arne Laastad sa i skiftesamlingen at det har vært utfordrende å innhente informasjon. Bostyrer krever at all e-post- og SMS-korrespondanse oppgis, og «regner med at dette løser seg».

– Jeg vil på vegne av styret bare presisere at styret er helt åpne, og som det fremgår av innberetningen, er alle sammen innstilte på å samarbeide med bostyrer for å bidra med å få opplyst den informasjonen som vi eventuelt har, i tillegg det allerede foreligger, sa Bergen 2017s styreleder Mona Hellesnes.

Bostyreren svarte at han ønsker alt av korrespondanse mellom styremedlemmer og mellom styremedlemmer og administrasjonen, og at ikke Bergen ikke skal ta en relevansvurdering.

– Vi får vurdere om det er relevant, sa Laastad.

Hellesnes mente de kunne gjøre «en viss relevansvurdering», for flere har korrespondansene har vært av sosial og privat vurdering.

– Feil som må korrigeres

Arne Laastad presiserer at den reelle gjelden er mindre enn summen som kom frem i det første skiftemøtet onsdag.

– Bostyrer presiserer at denne oppstillingen er basert på anmeldte krav. Det vil på et senere tidspunkt bli gjennomført fordringsprøving, og det foreligger utvilsomt feil som må korrigeres, står det i rapporten til bostyrer Arne Laastad, og opplyser at konkursboet skal avgjøre hva som er relevant.

Et eksempel som trekkes frem er at både Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen har anmeldt krav på ti millioner kroner for reetablering av veinett.

Sykkelforbundet største kreditor

Videre står det at det «ikke er mulig» å si når bobehandlingen forventes avsluttet.

Kreditoren med det største kravet er Norges Cykleforbund (NCF) med over 21 millioner kroner. Hovedkravet er kravet fra Det internasjonale sykkelforbundet (UCI), hvor forbundet er garantister, forklarte styremedlem i Sykkelforbundet Knut Glad til TV 2 tidligere denne uken.

VM-arrangør Bergen 2017 ble i mars slått konkurs av kreditoren Interspons, som har nesten 1,8 millioner kroner utestående hos arrangørene. I november ble det kjent at Bergen 2017 hadde et underskudd på 55 millioner kroner.

Arrangøren hadde budsjettert med 40 millioner kroner i sponsorinntekter, men bommet grovt og fikk bare 25 millioner kroner av sponsorer.