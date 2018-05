Salget av dieselbiler faller kraftig i vår del av verden, samtidig som en rekke bilprodusenter nå gjør seg klar til en elektrisk offensiv.

Volvo er én av dem. De har tidligere gått ut og sagt at alle Volvoer som lanseres fra 2019 skal være elektrifiserte, det vi si enten hybrid, ladbar hybrid eller helelektrisk.

Samtidig skyves dieselmotoren ut over sidelinjen. Det får vi et nytt bevis på når Volvo nå slipper nyheten om at deres nye sedan S60 ikke kommer med dieselmotorer overhodet.

Nye tider

Det er et solid brudd med mange års tradisjoner hos Volvo. Dieselmotorene har vært viktige for svenskene på svært mange modeller. Først ut var for øvrig 240 diesel i 1979, da med en motor Volvo kjøpte inn fra Volkswagen.

Nesten 40 år senere er det altså nye tider.

S60 er sedanutgaven av stasjonsvognen V60, den kommer til Norge i september. For Volvo blir disse to svært viktige. Størrelsesmessig tar de i praksis over for tidligere V70/S70.

Nye V60 blir en svært viktig bil for Volvo. I Norge er det stasjonsvogn som gjelder i denne klassen, men i andre markeder kan sedanen S60 bli den mest etterspurte utgaven.

Ladbart er mellomløsning

Nye S60 skal produseres på Volvos helt nye fabrikk i USA. Den ligger i South Carolina og skal forsyne ikke bare USA, men også resten av verden med S60. Det er et nytt bevis på at Volvo for alvor har blitt et internasjonalt selskap.

– Vår fremtid er elektrisk og vi kommer ikke til å utvikle noen flere nye dieselmotorer, sier Volvo-sjefen Håkan Samuelsson i en uttalelse.

Han understreker at Volvo nå kutter modeller som har tradisjonell bensin- eller dieselmotor – og erstatter dem med bensinmotorer med hybridløsning. Her er det snakk om både ladbare og såkalte milde hybrider. Volvo ser på dette som en mellomløsning, på veien mot å bare ha helelektriske biler.

Dette er Volvos helt nye fabrikk i USA. Dermed har de nå fabrikker på tre kontinenter. Foto: Volvo.

Elbil neste år

Dermed blir V60 etter alle solemerker den siste nye Volvoen som lanseres med dieselmotor. Når den kommer til høsten, har innstegsmodellen en D3-diesel på 120 hestekrefter under panseret. Men slik bilmarkedet ser ut i Norge nå, er det neppe mange som kommer til å velge den. Da er nok en av de to ladbare utgavene Volvo tilbyr fra starten av, mer attraktive.

PS: Volvos første elbil kommer i 2019. Den er basert på konseptbilen 40.2 som Volvo viste fram første gang for et par år siden. Så er det ventet at en elektrisk XC40 følger etter. Volvos målsetning er at 50 prosent av det samlede salget deres skal være elbiler, innen 2025.

Volvo har allerede vist oss nye V60, sedanutgaven S60 er heller ikke langt unna.

