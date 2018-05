Den opprinnelige avtalen strekker seg frem til sommeren 2020 og Chelsea har i lang tid forsøkt å knytte Eden Hazard, lagets største profil, til en lengre kontrakt.

Hazards ultimatum

Noen dager i forkant av finalen i FA-cupen mot Manchester United kommer den belgiske ballvirtuosen med et slags ultimatum til eier Roman Abramovitsj og klubbens ledelse.

– Jeg venter på nye spillere neste sesong. Jeg ønsker gode spillere fordi jeg vil vinne Premier League neste sesong, sier Hazard ifølge blant andre Guardian.

Selv om Hazard vil vente for å se om Chelsea klarer å få tak i topp-spillere bedyrer han likevel at han er lykkelig i klubben og at familien trives godt i deres hjem i Surrey like utenfor London.

Avgjørelsen om å signere en ny langtidsavtale er stor, mener Hazard. Det kan fort være siste gang han signerer en kontrakt av den størrelse og lengde, og derfor ønsker han ikke å forhaste seg.

– Det er derfor jeg tar tiden til hjelp. Det er noe stort, så jeg må tenkte på mange ting. Men en ting er sikkert: jeg er fornøyd her, sier Hazard.

– Ikke min siste Chelsea-kamp

Økonomien i en eventuell ny kontrakt med Chelsea vil nok uansett ikke bli et problem. Klubben skal nemlig være villig til å gi ham en ukelønn på 3,26 millioner kroner - noe som er rekordhøyt i deres over 113 år lange historie.

Chelsea havnet utenfor topp fire i Premier League etter et svakt forsvar av Premier League-tittelen. Det betyr at mange av torsdagskveldene den kommende sesongen blir okkupert med Europaliga-fotball.

Hazard har tidligere uttalt at det ikke er en nødvendighet å spille i Champions League, men ønsket om bedre lagkamerater er tydelig sterkt for å "matche" hans ambisjon om å slå tilbake og vinne Premier League neste sesong.



Etter Premier League-triumfen i fjor gjorde Chelsea en dårlig jobb på overgangmarkedet, noe manager Antonio Conte har vist sin frustrasjon over gjentatte ganger. Det meste tyder på at Conte selv er ferdig i klubben etter sesongenen - det store spørsmålet nå er om Hazard er det samme. I buskene lurer nemlig Real Madrid og Zinedine Zidane, et stort idol for Hazard.

– Som jeg har sagt mange ganger før, jeg tror ikke finalen i FA-cupen er min siste kamp for Chelsea. Det er sesongens siste, det er det. Etter det er det VM, så er vi klare for neste sesong. Men i mitt hode er jeg her. Jeg har én uke igjen. Lørdag er en stor kamp, jeg ønsker å vinne, for meg og for dem, sier Hazard, som ikke har noe godt svar på hvorfor Chelsea gjorde det så dårlig i Premier League.

– Vi er Chelsea, og vi trenger å avslutte sesongen med et trofé. For øyeblikket har vi ingenting. Vi har ikke kvalifisert oss for Champions League, så sesongen har vært dårlig. Nå kan vi redde litt av sesongen, så vi kommer til å gi alt.