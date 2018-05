Syvbarnsfaren og den ortodokse jøden Gilead Ganz bor sammen med sin familie på Oljeberget øst i Jerusalem, i den palestinske delen av byen.

Denne delen har vært okkupert av Israel siden krigen i 1967.

Det lille huset til familien ligger ved jødenes eldste gravlund rett overfor Gamlebyen. Beboerne i området passes på av væpnede vakter med biler som er forsterket grunnet steinkasting.

Ganz forteller at hverdagen for det meste går rolig for seg, men at det forekommer stygge episoder.

– Det kan komme rop fra forbipasserende biler mot deg og familien din. Noen ganger kaster de steiner eller molotovcocktails. Man må være forberedt på å møte slike ting, men gjør det heldigvis ikke hver dag, sier Ganz til TV 2.

En del av historien

Men til tross for den utfordrende situasjonen finner Gilead mening i å bo i nettopp dét området.

– Det jødiske folkets retur til hjemlandet skal gå til hjertet av landet. Hjertet er det stedet det jødiske folk har kjent til i århundrer, altså Jerusalem. Og hjertet av Jerusalem er Gamlebyen, området rundt Tempelhøyden. Jeg er en del av denne historiske hjemkomsten, sier Ganz.

Ganz beskriver seg selv som en idealist.

– Det viktigste ved valg av bosted er å leve komfortabelt og rolig, og da ville man sannsynligvis ikke valgt dette stedet. For å gjøre det antar jeg at man må være en salgs idealist, sier han.

Flere titalls drept

Det oppstod mandag voldsomme opptøyer på Gazastripen i forbindelse med USAs flytting av sin ambassade til Jerusalem.

Ifølge Reuters er 60 personer drept, og over 2200 skadet, etter at israelske soldater åpnet ild mot demonstranter på Gazastripen.

Dødstallet steg til 60 i natt, etter at en åtte måneder gammel baby døde etter å ha pustet inn tåregass.

Israel hevder at det kun forsvarer landets grenser, og anklager Hamas for å utføre angrep med demonstrasjonene som påskudd. ​

Dagen endte som den blodigste dagen for palestinere siden 2014. 15. mai markerer palestinerne Nakba, dagen da hundretusenvis av palestinere flyktet eller ble drevet vekk fra sine hjem i 1948 da det oppstod krig mellom den nyfødte jødiske staten Israel og Palestina.