Anne Franks forsøk på å dekke over to sider i dagboken sin, var ikke nok til å stoppe nederlandske forskere fra å finne ut hva hun hadde skrevet der.

De fant blant annet flere «frekke» vitser, i tillegg til beskrivelser om det Anne Frank selv viser til som «seksuelle saker», det skriver The New York Times.

Anne Frank, som den gang var 13 år, skrev de to sidene 28. september 1942.

Det var mindre enn tre måneder etter at hun og familien hennes, sammen med en annen jødisk familie, hadde gått i skjul for nazistene i et hemmelig rom i et hus i Amsterdam, skriver The Guardian.

Senere dekket hun over sidene med gråpapir, og hva som stod der har forblitt et mysterium – helt frem til nå.

Oppdagelsen ble gjort av forskere fra Anne Frank-museet, Nederlands Institutt for Krigs-, Holocaust- og Folkemordsstudier, og Huygens Institutt for Nederlands Historie. De avdekket de skjulte avsnittene ved å fotografere sidene samtidig som de lyste gjennom arkene fra baksiden med en blitz. Deretter brukte de bilderedigeringsprogrammer til å tyde ordene.

Prevensjon og prostitusjon

Forskerne fant at sidene inneholdt fire vitser om sex, som 13-åringen selv beskrev som «frekke». I tillegg fant man en forklaring om kvinners seksuelle utvikling, prevensjonsmidler og prostitusjon.

En video viser hvordan de to sidene ble fotografert for å finne ut hva som skjulte seg under gråpapiret, på en pressekonferanse tirsdag. Foto: AP Photo/Peter Dejong

– Ingen som leser avsnittene som nå har blitt oppdaget vil være i stand til å holde tilbake et smil, sier Frank van Vree, direktør for Nederlands Institutt for Krigs-, Holocaust- og Folkemordsstudier.

Van Vree forteller at vitser av den karakteren man har funnet i Franks dagbok, er normale blant eldre barn.

– De gjør det klart at Anne Frank, med alle hennes gaver, først og fremst også var en vanlig jente, sier han.

«Rytmiske bevegelser»

Frank beskriver blant annet hvordan en jente får sin første menstruasjon når hun er rundt 14 år, og skriver at det er «et tegn på at hun er moden for å ha forhold med en mann, men man gjør selvfølgelig ikke det før man er gift».

Hun skriver også at «noen ganger ser jeg for meg at noen kommer til meg og spør meg om å informere han om seksuelle saker. Hvordan skulle jeg gjort det?» hvorpå hun prøver seg på et svar til en imaginær mottaker, hvor hun bruker fraser som «rytmiske bevegelser» for å beskrive sex.

Om prostitusjon skrev hun: «Alle menn, hvis de er normale, går med kvinner, kvinner som det tilnærmer seg dem på gaten og så går de sammen. I Paris har de store hus for det. Pappa har vært der».

Forteller om Frank som person

Det seksuelle i innholdet på de to sidene er ikke oppsiktsvekkende i seg selv. Seniorforsker ved Huygens Institutt for Nederlands Historie, Peter de Brujin, sier at Frank skrev om seksualitet i flere andre deler av dagboken sin, og i mer eksplisitte ordelag enn dette.

Dette er teksten som kom til syne på de to sidene i Anne Franks dagbok. Foto: Peter Dejong

Man mener derimot at funnet gir et bedre bilde av Anne Frank som person.

– Det bringer oss enda nærmere jenta og skribenten Anne Frank, sier Ronald Leopold, administrerende direktør ved Anne Franks hus-museet.

Ifølge Leopold gir avsnittene et tidlig eksempel på at hun skapte en fiktiv situasjon som gjorde det lettere for henne å adressere de sensitive temaene hun skrev om.

Anne Frank skrev dagboken, som i etterkant ble verdensberømt, mens hun og familien gjemte seg for nazistene i over to år. 4. august 1944 ble de oppdaget, og senere deportert til Auschwitz.

Av hele familien var det bare Annes far, Otto Frank, som overlevde krigen. Anne, som da var 15 år, og søsteren, døde i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen.