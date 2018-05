Den uheldige kvinnen ringte selv inn og fortalte at hun hadde satt seg fast i en tretopp.

Hendelsesforløpet i forkant av uhellet er fortsatt uklart.

Et Sea King-helikopter ble satt inn for å lokalisere kvinnen og få henne ned fra treet.

– Mannskapene våre på stedet må først opp i treet med stige for å sikre kvinnen før helikopteret kommer inn. Dette er for å forhindre at hun blåser bort i det vi flyr inn for å redde henne, sier redningsleder Jan Lillebø i Hovedredningssentralen Sør-Norge sier til TV 2.



Rundt klokka 20.20 melder politiet på Twitter at kvinnen har blitt reddet ned fra treet, og fremstår uskadet. Hun sjekkes av en lege på stedet.