VM i Russland nærmer seg med stormskritt, og i den anledning har Argentinas og Barcelonas superstjerne Lionel Messi gitt et lengre intervju til den argentinske TV-kanalen TyC Sports.

I intervjuet, gjengitt i blant annet den spanske sportsavisen Marca, kommer Lionel Messi med en kraftig advarsel til sin tidligere lagkamerat Neymar.

De siste månedene har både spanske, franske og internasjonale medier hevdet at Neymar kan forsvinne fra PSG til Real Madrid i fremtiden. Det er blitt påstått at brasilianeren kun gikk til PSG fordi han ikke ønsket å gå direkte fra Barcelona til erkerival Real Madrid i La Liga.

Lionel Messi fastslår at Neymar bør tenke seg om både en og to ganger dersom den tidligere Barcelona-stjernen får et tilbud fra Real Madrid.

– Det vil være helt forferdelig hvis Neymar går til Real Madrid, fordi alle vet hva Neymar betyr for Barcelona. Han vant viktige titler, han vant Champions League her. Om han går til Real Madrid, vil det være et hardt slag for oss alle, konstaterer Messi i intervjuet.

IKKE KONKURRENTER: Messi hevder at Ronaldo aldri har vært en konkurrent. Foto: Josep Lago

– Konkurrerer ikke mot Ronaldo

Messis nemesis, Cristiano Ronaldo, har som kjent i årevis bøttet inn mål for Real Madrid. De to har for øyeblikket akkurat like mange Ballon d'Or-titler med fem hver.

Men Messi hevder at han aldri har sett på Cristiano Ronaldo som en konkurrent.

– Jeg konkurrerer ikke med ham, han oppmuntrer meg. Jeg ønsker å vinne Champions League hvert år, jeg ønsker å vinne titler hvert år. Jeg ønsker å vinne, og det er det vi begge ønsker, sier argentineren diplomatisk.

Mange mener at Lionel Messi vil skrive seg inn i historiebøkene som tidenes beste fotballspiller gjennom alle tider om ballkunstneren hjelper Argentina til topps i sommerens VM.

– Aldri tenkt på å bli den beste

30-åringen gjør det imidlertid klart at han aldri har tenkt på å bli kåret til fotballhistoriens beste spiller.

– Nei, det interesser meg ikke. Det har vært mye snakk om meg og hvordan jeg vil bli vurdert etter min karriere. Jeg har aldri tenkt på å være den beste, den nest beste eller tredje beste. Jeg ønsker bare å vinne alt. Det er det jeg ønsker for meg og mine lagkamerater. Om jeg blir kåret til historiens beste, vil ikke det endre noen ting som helst for meg, mener Messi, og legger til:

– På fotballbanen ønsker jeg alltid å forbedre meg. Jeg konkurrerer ikke med noen fordi jeg ønsker ikke å bli den beste i historien. Jeg ønsker bare å bli bedre år etter år, vinne enda mer titler, og bli en enda bedre fotballspiller, slår Messi fast.

– Målet er å bryte barrieren

Derfor kommer det neppe overraskende fra Messis lepper at målet er å vinne VM med Argentina i sommer.

– Ja, klart det. Det er mer en vilje enn et ønske å bli mestere i Russland. Vi har vært i tre finaler og ikke klart å vinne, så vi må jobbe knallhardt for å bryte den barrieren.