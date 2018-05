VM-uttatt dommer utestengt på livstid for forsøk på kampfiksing

UTESTENGT PÅ LIVSTID: Fahad Al Mirdasi. Foto: Eugenio Savio

Fahad Al Mirdasi, som var tatt ut til å dømme under Russland-VM, er utestengt på livstid fra fotballen for å ha tilbudt å fikse et resultat.