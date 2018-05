24-åringen er skuffet over Israel Cycling Academys forklaring etter at de valgte å vrake nordmannen fra årets Giro d'Italia.

– De vil ha oppmerksomhet rundt laget, og da tar de med to israelske ryttere når de første etappene er i Israel. De velger også å ta med en italiensk spurter fordi det er Giro d'Italia, sier Sondre Holst Enger til TV 2.

– Det er veldig skuffende, Giroen var et av mine hovedmål denne sesongen.

Rytteren fra Horten har en tredjeplass i Tour de France fra 2016 som sitt høydepunkt. Enger mener han ville hatt gode vinnersjanser i Italia.

– Jeg sa til og med til lagkameratene mine at jeg ville vunnet en etappe. Jeg skal vise dem at de tok kraftig feil ved å ikke ta med meg. De kommer til å angre, sier Holst Enger.

Selv om det ikke blir italienske veier for sykkelen til Sondre Holst Enger, får han et plaster på såret når Tour of Norway starter onsdag. Første etappe av rittet starter i Svelvik og avsluttes i Horten. Hjembyen til 24-åringen.

– Tour of Norway og målstrek i Horten er et godt alternativ. Du får ikke det mer på hjemmebane enn det. Å sykle inn i de siste rundene der blir helt spinnvilt. Jeg vet det er flere venner, bekjente, familie og lokale sponsorer. Det gleder jeg meg virkelig til, forteller Sondre Holst Enger.

På den 186 kilometer lange første etappen ønsker Israel Cycling Academy-rytteren å være først over målstreken.

– Jeg kommer ikke til å tenke på om det er Edvald Boassen Hagen eller Dylan Groenewegen som er ved siden av meg. Jeg kommer til å krige som f***, sier en tent Holst Enger.

Tour of Norway kan du se på TV 2 sportskanalen og TV 2 Sumo. Følg første etappe fra kl. 15.30 onsdag.