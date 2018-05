– Vi skal gjøre det så bra som mulig, men det mest interessante for meg er hvordan vi skal jobbe og spille for å lykkes. Målet for VM er å gå videre fra gruppen, sa landslagssjef Janne Andersson da han presenterte troppen på 23 spillere til VM i Russland.

Han presenterte en tropp uten de store overraskelsene.

– Det er i prinsippet samme mannskap som tok Sverige til VM, forklarte fotballekspert Olof Lundh om uttaket.



Den tidligere Rosenborg-spilleren Mikael Lustig er en av av mest rutinerte spillerne på det svenske landslaget.

I et intervju med den svenske avisen Expressen like før uttaket røper den nåværende Celtic-proffen at han visste at han fikk plass i troppen.

– Det er en stund siden jeg fikk beskjed om det, men det skal bli fantastisk gøy å spille VM for Sverige. Det er en drøm som går i oppfyllelse, uttaler forsvarsspilleren.

I vinter ble det lenge spekulert i om at superveteranen og spisstjernen Zlatan Ibrahimovic vill få plass i VM-troppen.

Lustig innrømmer at han godt kunne tenkt seg Zlatan i Sveriges VM-tropp.

– Han er den største fotballspilleren vi noensinne har hatt, så fotballmessig er det synd fordi Zlatan holder et så høyt nivå. Men samtidig er det vanskelig å vite hvor god han er etter sin kneskade. Kjenner jeg Zlatan rett, så ville han vært i toppslag om det skulle vært aktuelt å spille VM, konkluderer Lustig, som spilte for Rosenborg fra 2008 til 2011.

Det er første gang på tolv år Sverige kvalifiserte seg til VM-sluttspill, og det til tross at de gule og blå møtte lag som Frankrike, Nederland og Italia i kvalifiseringen.

Sverige møter Sør-Korea, regjerende mester Tyskland og Mexico i gruppespillet i VM.

Sveriges VM-tropp:

Målvakter: Robin Olsen (FC Köpenhavn), Karl-Johan Johnsson (Guingamp) og Kristoffer Nordfeldt (Swansea)

Forsvar: Mikael Lustig (Celtic), Andreas Granqvist (Krasnodar), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen) Emil Kraft (Bologna), Filip Helander (Bologna), Pontus Jansson (Leeds), Martin Olsson (Swansea)

Midtbanespillere: Viktor Claesson (Krasnodar), Sebastian Larsson (Hull), Albin Ekdal (Hamburg), Emil Forsberg (RB Leipzig), Jimmy Durmaz (Toulouse), Gustav Svensson (Seattle Sounders), Oscar Hiljemark (Genoa) Marcus Rohdén (Crotone)

Angrep: Marcus Berg (Al Ain), Ola Toivonen (Toulouse), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese-Thelin (Waslan Beeveren)