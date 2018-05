Det kongelige bryllupet mellom prins Harry og skuespiller Meghan Markle er kun noen få dager unna. Men hvem som skal følge bruden til alteret, er stadig et ubesvart spørsmål.

Først ble det kjent at faren Thomas Markle (73) var den som skulle følge datteren ned kirkegulvet. Men så ble det avslørt at faren hadde samarbeidet med en paparazzi-fotograf om bilder som fremsto som de var tatt uten at han visste om det.

TMZ meldte mandag at dette til slutt førte til at faren bestemte seg for å trekke seg fra bryllupet, av frykt for å ydmyke datteren og kongefamilien, og stille dem i et dårlig lys. Faren fortalte også at han hadde fått et hjerteinfarkt for rundt en uke siden.

Har ombestemt seg

Kensington Palace skrev i en pressemelding at dette var en svært personlig situasjon for Meghan Markle i dagene før bryllupet.

– Hun og Prins Harry spør igjen om forståelse og respekt overfor Mr. Markle i denne vanskelige situasjonen, stod det videre.

Flere britiske medier meldte da at oppgaven trolig ville gå til Meghan Markles mor, Doria Ragland (61).

Tirsdag melder TMZ at faren har ombestemt seg, og at han likevel har lyst til å komme i bryllupet. Dette skal ha skjedd etter at Meghan Markle selv tok kontakt med ham, for å fortelle at hun ikke bryr seg om at han samarbeidet med paparazzi-fotografen.

Innlagt

Ifølge kjendisnettstedet skrev Markle en melding til faren, der hun sa at hun var glad i ham, og at hun var bekymret for helsen hans.

Men selv om Thomas Markle virker å ha tatt en endelig beslutning om hva han vil, er det likevel ett problem. Hjerteinfarktet faren fikk for rundt en uke siden gjør nemlig at han er innlagt på sykehus.

Faren bor i Mexico, og er usikker på om legene vil la ham fly til London med tanke på helsesituasjonen. TMZ skriver at faren har spurt legene på sykehuset om han kan skrives ut på onsdag, men at legene har vært unnvikende og ikke gitt ham et klart svar på dette.